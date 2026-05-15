Casper Ruud si qualifica per la finale degli Internazionali di Roma, battendo Darderi

Norvegese vince i set 6-1, 6-1 contro l'azzurro sbandierando il sogno di giocare in Finale

E' Casper Ruud il primo finalista degli Internazionali di Roma, battuto in due set, per 6-1, 6-1, in semifinale Luciano Darderi nella semifinale degli Internazionali di Roma.

Il norvegese,dh fa svanire il sogno dell'italiano di giocare domenica prossima per il titolo. Secondo set Si ferma in semifinali la corsa di Darderi, battuto 6-1 anche nel secondo set. Game molto combattuto, l'azzurro sfiora il break ma alla fine Ruud si porta 5-1. Arriva il primo game del secondo set per l'italiano, che trova un ace e tiene il turno di battuta a zero: 4-1.

Si prosegue rapidissimi, Darderi non riesce a prolungare gli scambi: 4-0 per il norvegese. Tutto facile per il norvegese, che tiene il servizio e poi fa ancora break: è 3-0 per Ruud. Darderi perde di nuovo il servizio e permette a Ruud di andare 1-0. Primo set Ruud domina il primo set che si chiude 6-1 per il norvegese.

Dopo oltre un'ora di stop per pioggia, si riprende a giocare al Foro Italico. Tornano in campo Ruud e Darderi. La partita riprende dal primo set sul 4-1 per Ruud e servizio Darderi. Darderi va avanti 40-15, poi subisce il recupero dei Ruud, ma la pioggia interrompe la partita sulla palla break per il norvegese.

Il norvegese serve bene, mette a segno anche un ace e tiene il turno di battuta a zero 4-1. L'italiano soffre la risposta dell'avversario e cede ancora il servizio. Controbreak a zero per l'italo argentino 2. Darderi molto contrattato e molto falloso subisce immediatamente il break 2-0.

Ruud vince il sorteggio e sceglie di servire, tenendo la battuta a zero 1-0. Riproduzione riservata © Copyright ANSA





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