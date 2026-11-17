La Corte d'Appello di Catanzaro conferma la condanna a 16 anni per Isabella Internò. Selvaggia Lucarelli critica la sentenza definendola vittoria del processo mediatico e di una scienza acrobatica.

La Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Isabella Internò. La decisione riguarda il concorso in omicidio volontario nella vicenda della scomparsa del calciatore Denis Bergamini, il 18 novembre 1989. La ex fidanzata di Bergamini aveva presentato ricorso contro la sentenza di primo grado, ma il giudice ha ritenuto non sufficienti le ragioni per cui la pena dovesse essere ridotta.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Selfaggia Lucarelli, opinionista e conduttrice del podcast Vale Tutto, ha commentato aspramente la decisione finale. L'esperta aveva sempre sostenuto pubblicamente l'innocenza di Internò durante l'iter processuale. Alla fine dell'udienza, Lucarelli ha espresso forte dissenso verso l'esito del giudizio appena emesso.

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Il caso Garlasco e lo stato di diritto

L'opinionista ha fatto esplicito riferimento al caso Garlasco per spiegare le sue perplessità sul verdetto finale. Lucarelli sperava che la corte avrebbe considerato il ragionevole dubbio a favore dell'imputata. Invece, secondo la sua analisi, è prevalsa una logica diversa rispetto alla giustizia.

Scienza acrobatica e pericolosa

Lucarelli ha definito le prove scientifiche utilizzate come acrobatiche, presuntuose e pericolose. Ha accusato l'aula di aver favorito un processo mediatico piuttosto che uno rigoroso. La conduttrice ha seguito il dibattimento in diretta accanto alla famiglia dell'imputata presente in aula.

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La storia di Denis Bergamini

Denis Bergamini era un noto calciatore del Cosenza quando scomparve nel novembre 1989. La sua scomparsa divenne uno dei misteri irrisolti più noti in Italia per decenni. Le indagini hanno portato l'ex fidanzata Internò sotto accusa per concorso in omicidio volontario.

Le prospettive future della condanna

Con la conferma della pena in appello, la situazione giuridica per Isabella Internò si è definitivamente consolidata. Non sono previsti ulteriori passaggi giudiziari ordinari per questo specifico grado di giudizio. La pena detentiva dovrà essere scontata secondo le normative penali vigenti in Italia.