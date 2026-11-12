Cassazione conferma chiusura altiforni Ilva di Taranto: salute sì, crisi occupazionale no

La Corte di Cassazione decreta la definitiva chiusura degli altiforni dell'Ilva a Taranto. Una vittoria per la salute pubblica che lascia migliaia di operai disoccupati e rivela le lacune delle politiche UE.

La Corte di Cassazione ha emesso il 29 ottobre la sentenza definitiva che sancisce la chiusura degli altiforni dell' Acciaieria Ilva di Taranto. Questa decisione pone fine a un lungo contenzioso legale e tutela ufficialmente la salute dei cittadini, ma lascia senza lavoro i dipendenti e mette in luce le gravi debolezze delle politiche ambientali dell'Unione europea.

Verdetto Cassazione e Tutela Sanitaria

La sentenza conferma la necessità di interrompere le emissioni tossiche generate dall'impianto, che per decenni hanno ricoperto Taranto di particolato fine, diossina, benzene e amianto. Gli abitanti della città, che conta quasi duecentomila residenti, presentano tassi di mesotelioma pleurico quattro volte superiori alla media nazionale. Il tumore, spesso causato dall'esposizione all'amianto, è solo uno dei rischi sanitari documentati dalle valutazioni di impatto, che registrano anche alte concentrazioni di benzopireni e microinquinanti nell'aria.

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Battaglia Sociale e Reazione Sindacale

Per anni i sindacati, il sindaco, i cittadini e persino la squadra di calcio del Taranto hanno protestato contro le emissioni dell'ex Ilva, definita la più grande acciaieria d'Europa. La lotta per il diritto alla salute ha raggiunto la Corte di Cassazione, segnando una delle battaglie più intense nella storia industriale europea. I tifosi del club hanno espresso il proprio malcontento scrivendo libri, vendendo sciarpe con slogan come "fabbrica assassina, vergogna tarantina" e affittando spazi pubblici per denunciare la situazione.

Impatto Economico e Gestione Statale

Dall'acciaieria dipendono più di diecimila persone, tra dipendenti e indotto, e la chiusura improvvisa genera una seria minaccia di crisi sociale. L'azienda, nata negli anni sessanta per industrializzare il sud Italia, è oggi gestita dallo Stato in amministrazione straordinaria dal 2024. Acciaierie d'Italia, la società che gestisce gli stabilimenti, non dispone di un piano concreto per mantenere la produzione, affrontando la scelta dolorosa tra una svendita agli oligarchi o un collasso definitivo.

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Fallimento Transizione Ecologica UE

La crisi dell'ex Ilva evidenzia il fallimento della politica industriale europea nella transizione ecologica. I governi occidentali hanno offerto sussidi generosi per stimolare gli investimenti privati, ma non sono riusciti a convincere i magnati dell'acciaio. L'industria siderurgica globale brucia oltre un miliardo di tonnellate di carbone all'anno, responsabile di un decimo delle emissioni mondiali,superiore a quelle dell'intera Unione europea, rendendo difficile la riconversione senza un piano finanziario nazionale robusto.

Prospettive Future e Bonifica

Con l'impianto chiuso, gli investitori si allontanano a causa dei enormi costi sanitari e della bonifica di vaste aree contaminate. La mancanza di un piano governativo per finanziare soluzioni alternative ha creato un terreno fertile per l'ascesa politica della destra autoritaria, che sfrutta la rabbia e l'incertezza della popolazione. Il futuro dello stabilimento, simbolo di un'epoca dominata da un modello capitalistico basato sui combustibili fossili, rimane incerto e dipenderà dalle prossime decisioni politiche e economiche.