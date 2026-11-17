La Cassazione respinge il ricorso di Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori, confermando la pena di 14 anni e 9 mesi per legittima difesa esclusa.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di 72 anni residente a Grinzane Cavour. La decisione segue gli eventi dell'aprile 2021, quando Roggero uccise due rapinatori e ne ferì un terzo nel proprio negozio.

Motivazioni della sentenza di Cassazione

Le motivazioni, diffuse lo scorso 15 luglio e lunghe 34 pagine, chiariscono i criteri legali usati dai giudici supremi. I magistrati hanno stabilito che Roggero agì con scelta volontaria e cosciente, incanalando la sua azione in una deliberata aggressione.

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Nel documento ufficiale viene precisato che non vi è stata alcuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza. Al contrario, il gioielliere ha incanalato la sua azione nei binari di una aggressione non giustificata dalla necessità della difesa.

Esclusione della legittima difesa

I giudici hanno escluso categoricamente la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, sulla scorta di un prudente apprezzamento della concreta situazione. La condotta era considerata tale da non legittimare l'insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione.

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Roggero aveva inseguito i rapinatori all'esterno della gioielleria, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa. I malviventi erano intenti a darsi alla fuga, rendendo necessaria l'azione lesiva solo se il pericolo fosse stato attuale, cosa non riscontrata.

Contesto psicologico e giudiziario

Il documento sottolinea che il pericolo per la vita e l'incolumità personale e dei congiunti era ormai venuto meno. Lo stesso imputato aveva nitidamente avuto modo di percepire questa assenza di minaccia immediata al momento degli spari.

La sentenza respinge anche le argomentazioni sulla plausibilità che i rapinatori potessero far ritorno. L'eventualità è stata definita affidata a prospettazioni meramente ipotetiche, sprovviste di aggancio fattuale e smentite dalla già avvenuta apprensione della refurtiva.

Ruolo di Fabio Caressa e impatto sociale

Interviene il noto conduttore Fabio Caressa, affermando che l'Italia è un Paese di vecchi e che la gavetta è importante. Caressa sostiene che ai giovani va data la possibilità di farla, in un'ottica di rinnovamento generazionale nel contesto giudiziario e sociale.

Per i giudici di merito, l'analisi peritale del comportamento tenuto da Roggero durante la rapina non aveva evidenziato una compromissione della percezione della realtà. Fu invece rilevata una modalità di reazione agli eventi di tipo impulsivo.

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Precedenti personali del ricorrente

Tale modalità impulsiva era già stata registrata in occasione del litigio avuto nel 2005 con la famiglia del fidanzato della figlia. Questo precedente è stato considerato dai giudici come un elemento significativo per comprendere la reattività del soggetto.

Il dolo omicidiario è stato desunto con valutazione saldamente ancorata alle emergenze istruttorie, scevro da manifesta illogicità o contraddittorietà. Tale dolo deriva dall'esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco ad altezza d'uomo.

Conseguenze legali e pena definitiva

Gli spari furono effettuati da breve distanza, nella direzione delle persone offese, confermando l'intenzionalità. L'accettazione dell'evento letale in termini di previsione osta all'invocata derubricazione delle imputazioni nelle fattispecie di omicidio colposo.

La connotazione soggettiva richiesta per l'omicidio preterintenzionale è estranea alla dinamica accertata dai giudici supremi. La condanna definitiva chiude il capitolo legale per il gioielliere di Grinzane Cavour, stabilendo un precedente rigoroso sulla legittima difesa.