Cassazione conferma il sequestro dell'altoforno 1 dell'Ilva, Urso attacca la magistratura

La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di revoca del sequestro dell'altoforno 1 dell'Ilva di Taranto, decisione che ha scatenato le critiche del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Urso ha attaccato il potere giudiziario, sostenendo che il sequestro in corso da oltre un anno sta causando danni all'azienda per oltre 2 miliardi di euro. La Cassazione ha confermato le decisioni della Procura e del gip del tribunale di Taranto, complicando ulteriormente la procedura di vendita degli impianti e impedendo all'Ilva di aumentare la produzione. I commissari di Acciaierie d'Italia e Ilva spa stanno cercando di migliorare le condizioni delle offerte dei due potenziali acquirenti, gli indiani di Jindal Steel International e il fondo statunitense Flacks Group. La Regione Puglia ha invitato lo Stato a intervenire direttamente per governare il processo di decarbonizzazione e rilancio dell'Ilva.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di revoca del sequestro dell' altoforno 1 dell' Ilva di Taranto , decisione che ha scatenato le critiche del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso .

Urso ha attaccato il potere giudiziario, sostenendo che il sequestro in corso da oltre un anno sta causando danni all'azienda per oltre 2 miliardi di euro. La Cassazione ha confermato le decisioni della Procura e del gip del tribunale di Taranto, complicando ulteriormente la procedura di vendita degli impianti e impedendo all'Ilva di aumentare la produzione.

I commissari di Acciaierie d'Italia e Ilva spa stanno cercando di migliorare le condizioni delle offerte dei due potenziali acquirenti, gli indiani di Jindal Steel International e il fondo statunitense Flacks Group. La Regione Puglia ha invitato lo Stato a intervenire direttamente per governare il processo di decarbonizzazione e rilancio dell'Ilva





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