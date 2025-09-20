Cassazione: Diritto al Pasto Garantito a Tutti i Lavoratori Sanitari con Orario Superiore alle Sei Ore

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 25525/2025, ribadisce il diritto al pasto, tramite mensa o buoni sostitutivi, per tutti i lavoratori del settore sanitario che superano le sei ore di lavoro, indipendentemente dal tipo di turno. La sentenza sancisce la fine delle discriminazioni tra turnisti e non, confermando l'interpretazione del CCNL del 2001 e del DL 66/2003. Una vittoria per gli infermieri di Messina.

Nel settore sanitario, il diritto al pasto , sotto forma di servizio mensa o buono sostitutivo, è garantito a tutti i lavoratori che prestano servizio per più di sei ore consecutive, indipendentemente dal loro regime lavorativo, che sia a turni o meno. Questa è la decisione cruciale della sezione lavoro della Cassazione , espressa nell'ordinanza 25525/2025, pubblicata il 17 settembre.

La sentenza chiarisce un punto fondamentale, ponendo fine alle restrizioni imposte da alcuni regolamenti aziendali che limitavano tale diritto solo al personale non turnista con rientro pomeridiano. La Cassazione, in questo modo, conferma la decisione della Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado e sancendo un principio di equità e uniformità nell'applicazione delle normative sul lavoro nel settore sanitario.\La decisione della Cassazione rappresenta una vittoria significativa per i 14 infermieri professionali turnisti dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina, che avevano fatto ricorso per vedersi riconosciuto il diritto al pasto, negato dall'azienda. La Corte, basandosi sull'interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2001 per il comparto sanità e sull'articolo 8 del Decreto Legislativo 66/2003, ha ribadito che il diritto al pasto è strettamente legato alla durata dell'orario di lavoro. In particolare, la legge stabilisce che, superate le sei ore lavorative, scatta automaticamente il diritto alla pausa per la consumazione del pasto. Laddove, per esigenze di servizio, come la continuità assistenziale, non sia possibile usufruire della mensa, il diritto viene soddisfatto attraverso la concessione di un buono pasto sostitutivo. La Suprema Corte sottolinea che, nel contesto del pubblico impiego privatizzato, l'accesso al buono pasto è condizionato unicamente alla possibilità di effettuare una pausa pranzo, evidenziando come la volontà del legislatore sia quella di tutelare il diritto a un momento di ristoro per i lavoratori.\Il pronunciamento della Cassazione chiarisce definitivamente che non sussistono distinzioni tra lavoratori turnisti e non turnisti per quanto riguarda il diritto al pasto. La Corte ribadisce che l'elemento determinante è la durata dell'orario di lavoro: se questo supera le sei ore, il diritto alla pausa pasto scatta automaticamente. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, ha interpretato correttamente la normativa, collegando il diritto alla mensa (o al buono pasto) alla possibilità di effettuare una sosta. La sentenza si basa sul presupposto che la pausa pasto è un diritto essenziale per garantire il benessere e la salute dei lavoratori, oltre a favorire la concentrazione e l'efficienza sul lavoro. La sentenza della Cassazione fornisce, pertanto, una guida chiara per le aziende sanitarie, ribadendo l'importanza di adeguare i propri regolamenti interni alle disposizioni di legge e di garantire, senza discriminazioni, il diritto al pasto a tutti i lavoratori del settore che ne hanno diritto. Questo pronunciamento rappresenta un importante passo avanti verso la tutela dei diritti dei lavoratori nel settore sanitario e contribuisce a creare un ambiente di lavoro più equo e rispettoso. La sentenza rafforza inoltre la necessità di una corretta applicazione del CCNL e delle norme di legge in materia di orario di lavoro e di diritti dei lavoratori, per garantire che le esigenze assistenziali non vadano a scapito del benessere dei professionisti della salute





sole24ore / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Cassazione Diritto Al Pasto Lavoratori Sanitari Buoni Pasto Orario Di Lavoro

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Salvini: 'Israele ha diritto di difendersi', il Pd: 'Parole gravi'La reazione dei parlamentari democratici a bordo della Global Sumud Flotilla (ANSA)

Leggi di più »

Assegno di mantenimento anche per le unioni civili, cosa dice la CassazioneLa decisione dei giudici con un'ordinanza relativa al caso di due donne, dopo la fine del loro rapporto

Leggi di più »

'Sì all'assegno di mantenimento', svolta della Cassazione sulle unioni civili: cosa cambiaPer i giudici il mantenimento va inquadrato nella tutela del partner più fragile: ecco cosa cambia

Leggi di più »

Unioni civili, la Cassazione apre all'assegno di mantenimentoIl caso riguarda lo scioglimento di una unione tra due donne: per i giudici si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio

Leggi di più »

Nevi contro i denuncianti: un attacco al diritto e all'umanitàIl portavoce di Forza Italia attacca chi ha denunciato membri del governo per presunte violazioni. L'articolo analizza la presa di posizione di Nevi, evidenziando il suo significato politico e culturale, e le implicazioni che essa comporta per il diritto, l'umanità e il sistema multipolare.

Leggi di più »

Cassazione: Assegno di divorzio esteso alle unioni civiliLa Corte di Cassazione equipara i diritti delle coppie omoaffettive a quelli sposate, stabilendo che l'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche in caso di scioglimento delle unioni civili, seguendo gli stessi principi del matrimonio.

Leggi di più »