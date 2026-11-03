Cassazione: nonni possono chiedere rimborso spese nipoti se genitori nullatenenti

La Suprema Corte stabilisce che i nonni che sostengono i nipoti senza mezzi dei genitori hanno diritto al rimborso dagli altri nonni paterni e materni.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero ventottomilaseicentoventisei del trenta ottobre duemilaventisei, ha definito una questione cruciale per molte famiglie italiane riguardanti il mantenimento economico dei nipoti. La massima autorità giudiziaria italiana ha stabilito un principio chiaro: quando i genitori sono privi di risorse sufficienti, l'onere del sostentamento può ricadere sui nonni. Questa decisione risponde alla necessità di distribuire equamente il carico finanziario tra tutti gli ascendenti diretti.

Diritto al rimborso degli altri nonni

I nonni che si fanno carico delle spese di vita dei nipoti possono richiedere il rimborso agli altri nonni, sia materni sia paterni. Tale diritto è condizionato esclusivamente dall'impossibilità economica dei genitori di provvedere ai figli. La sentenza chiarisce che la responsabilità non è esclusiva di chi ha pagato, ma deve essere condivisa da tutti gli altri nonni coinvolti nella situazione familiare. Il giudice ha sottolineato che l'obbligo di mantenimento non spetta automaticamente in parti uguali, ma va calcolato in base alle capacità contributive di ciascun soggetto.

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Caso concreto della nonna di Pescara

La vicenda giudiziaria prende avvio dalla richiesta avanzata da una nonna materna che ha sostenuto le spese della nipote nata nel duemiladieci. La madre della bambina risultava disoccupata e priva di risorse economiche, mentre il padre non versava l'assegno mensile di cinquecento euro previsto durante la separazione. La donna ha così coperto i costi fino al novembre duemilanove, chiedendo successivamente il rimborso di cinquantamilaquattrocento euro. Il Tribunale di Pescara aveva inizialmente riconosciuto il diritto al rimborso, estendendolo anche ai nonni paterni.

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Posizioni contrastanti e ruolo della Cassazione

La Corte d'appello dell'Aquila aveva inizialmente escluso la responsabilità dei nonni paterni, creando un divario interpretativo rispetto alla prima istanza. La nonna si è quindi rivolta alla Cassazione, che ha accolto parte del ricorso annullando la decisione precedente nella parte contestata. La Suprema Corte ha ribadito che i nonni intervengono solo quando entrambi i genitori mancano concretamente di possibilità economiche. Il semplice mancato pagamento dell'assegno da parte di un genitore non basta per obbligare gli altri a intervenire se il coniuge superstite dispone di risorse sufficienti.

Prossimi passi e impatto sulle famiglie

Con l'ordinanza duemilaventisee, la Suprema Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso presentati dalla nonna materna. La vicenda tornerà ora davanti alla Corte d'appello dell'Aquila, con giudici diversi, che dovranno riesaminare il caso applicando i nuovi principi indicati. Questo processo permetterà di determinare la quota esatta di contributo dovuta dai nonni paterni e materni. La decisione offre certezza del diritto per chi sostiene da solo i costi familiari, garantendo che nessuno debba farsi carico dell'intero peso economico quando altri sono tenuti a contribuire.