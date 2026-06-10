Cassazione: risarcimento mobbing, danno morale autonomo dal biologico

La Cassazione conferma che nel mobbing il danno morale va valutato separatamente da quello biologico, con risarcimento aumentato del 44%.

La Corte di Cassazione , con una recente pronuncia, ha ribadito un principio fondamentale in materia di risarcimento del danno da mobbing sul lavoro: il danno morale deve essere valutato autonomamente rispetto al danno biologico.

La decisione, che conferma un precedente verdetto della Corte d'Appello, riguarda il caso di un dipendente di una società per azioni che ha subito per anni condotte vessatorie e persecutorie da parte dei superiori, fino a sviluppare un grave disturbo ansioso-depressivo evoluto in una patologia psichiatrica conclamata. Il lavoratore, dopo aver subito un licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ottenuto giustizia sia in primo grado che in appello.

Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto al dipendente un risarcimento di 80.000 euro per danno non patrimoniale e aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni maturate. La Corte d'Appello, nel riformare parzialmente la sentenza, aveva applicato le Tabelle del Tribunale di Milano distinguendo tra danno biologico e danno morale, con una personalizzazione dell'importo del 44% rispetto ai valori standard, proprio per tenere conto della particolare sofferenza interiore vissuta dal lavoratore.

La società aveva impugnato la decisione, contestando la duplicazione del risarcimento e la quantificazione operata. La Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando integralmente la sentenza d'appello.

Nella sua motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che il danno morale rappresenta una componente del danno non patrimoniale distinta dal danno biologico: mentre quest'ultimo si riferisce alla lesione dell'integrità psicofisica accertata medicolegalmente, il danno morale consiste nella sofferenza soggettiva patita dalla vittima, che non può essere misurata solo con criteri medici ma deve essere valutata dal giudice in modo autonomo. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenze n. 9006/2022, n. 7892/2024 e n. 32359/2025), sottolineando che le Tabelle di Milano, ormai adottate come parametro di riferimento, consentono proprio di tenere distinti i due profili risarcitori.

Pertanto, il giudice di merito, una volta accertata l'esistenza sia della lesione alla salute sia della sofferenza interiore, è tenuto a considerarle entrambe nella determinazione del risarcimento. La sentenza rappresenta un importante precedente per tutte le vittime di mobbing sul lavoro, poiché conferma che il danno morale non è una mera appendice del danno biologico, ma un pregiudizio autonomo che merita una tutela specifica.

La Cassazione ha inoltre escluso qualsiasi vizio nella quantificazione del danno operata dalla Corte territoriale, ricordando che la liquidazione equitativa rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rimessa in discussione quando la motivazione è logica e adeguata. Nel caso specifico, l'aumento del 44% rispetto ai valori tabellari è stato ritenuto giustificato dalle particolari sofferenze e ripercussioni sulla vita personale e lavorativa del dipendente.

Questa decisione rafforza la tutela dei lavoratori contro le condotte persecutorie e ribadisce l'importanza di una valutazione completa e personalizzata del danno non patrimoniale, in linea con i principi di equità e giustizia sostanziale





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