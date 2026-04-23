Castel di Sangro: Il proprietario del ristorante 'Antica Neviera' testimonia nel processo contro la tiktoker Rita De Crescenzo

Alessandro Coscia, titolare del ristorante 'Antica Neviera' di Castel di Sangro, ha deposto in tribunale a Sulmona nel processo per diffamazione contro la tiktoker Rita De Crescenzo, a seguito delle sue dichiarazioni sul cenone di Capodanno del 2022. La tiktoker non si è presentata all'udienza.

Il proprietario del ristorante di Castel di Sangro, Alessandro Coscia, si è presentato giovedì 23 aprile 2026 presso il tribunale di Sulmona per testimoniare nel processo di diffamazione intentato contro la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo .

La querela era stata presentata a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla De Crescenzo sui suoi canali social in merito al cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022 presso il ristorante 'Antica Neviera', attualmente chiuso. L'avvocato Gaetana Di Ianni, legale di Coscia, ha espresso soddisfazione per l'andamento del processo, dichiarando all'ANSA che sta procedendo come previsto.

La De Crescenzo, divenuta nota al pubblico per il suo coinvolgimento nel dibattito sull'overtourism nelle località sciistiche di Roccaraso, ha scelto di non comparire all'udienza odierna. Secondo l'accusa, la tiktoker ha pubblicato tre video sui suoi profili social contenenti affermazioni false e diffamatorie riguardo alla serata di Capodanno, danneggiando l'immagine sia del proprietario del ristorante che dell'attività stessa.

In particolare, la De Crescenzo aveva sostenuto di essere stata invitata come ospite al ristorante, una circostanza che l'avvocato Di Ianni ha categoricamente smentito. Inoltre, la tiktoker aveva lamentato la scarsa qualità del cibo e aveva affermato di aver dovuto digiunare a causa di ciò, invitando i suoi follower a evitare il ristorante. Queste dichiarazioni, secondo la difesa di Coscia, hanno avuto un impatto negativo immediato sulla frequentazione del ristorante, causando un calo significativo delle prenotazioni per l'intera stagione successiva.

L'avvocato Di Ianni ha sottolineato che il danno d'immagine subito dal suo assistito è stato considerevole e ha contribuito alla decisione, presa dopo due anni, di chiudere l'attività per motivi personali. La chiusura del ristorante, sebbene motivata da ragioni personali, è stata in parte attribuita alle conseguenze delle affermazioni diffamatorie della De Crescenzo.

La difesa intende dimostrare che le affermazioni della tiktoker non corrispondono alla realtà dei fatti e che hanno causato un danno economico e reputazionale significativo al ristorante e al suo proprietario. Si prevede che la prossima udienza, prevista per il 13 ottobre 2026, sarà cruciale per l'esito del processo. Durante questa udienza, si attendono ulteriori testimonianze e la presentazione di prove a sostegno delle accuse e delle difese.

Il caso solleva importanti questioni relative alla responsabilità dei social media influencer e alla tutela della reputazione online. L'utilizzo sempre più diffuso dei social network come piattaforme per esprimere opinioni e recensioni ha portato a un aumento dei casi di diffamazione e calunnia online. Questo processo potrebbe stabilire un precedente importante per la gestione di tali controversie, definendo i limiti della libertà di espressione sui social media e la necessità di verificare l'accuratezza delle informazioni prima di pubblicarle.

La difesa di Alessandro Coscia si concentrerà sulla dimostrazione del danno concreto subito dal ristorante a seguito delle affermazioni della De Crescenzo, presentando prove documentali come bilanci, statistiche di prenotazione e testimonianze di clienti. L'obiettivo è ottenere un risarcimento adeguato per i danni subiti e ripristinare l'immagine del ristorante e del suo proprietario.

La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali e nazionali, diventando un caso emblematico delle sfide poste dalla comunicazione digitale e dalla necessità di proteggere la reputazione delle attività commerciali online. La prossima udienza del 13 ottobre 2026 sarà seguita con grande interesse da esperti legali e osservatori del mondo dei social media, in attesa di una sentenza che potrebbe avere implicazioni significative per il futuro della comunicazione online





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