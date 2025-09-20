Castellammare di Stabia: Pugile Arrestato dopo Inseguimento. Rubava Auto Travestito da Gigi D'Alessio

Un pugile di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia dopo un inseguimento. L'uomo, travestito con maschere di Gigi D'Alessio, tentava di rubare un'auto. L'arresto è avvenuto durante un concerto del cantante. Il giovane, dopo aver abbandonato il veicolo rubato, ha aggredito i militari. Nell'auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso e le maschere.

I Carabinieri, nell'immagine di Fotogramma, hanno arrestato un uomo di 26 anni, un pugile stabiese, per aver rubato un'auto travestito da Gigi D'Alessio nel tentativo di eludere i sistemi di videosorveglianza. L'arresto è avvenuto a Castellammare di Stabia, durante uno dei concerti del celebre cantante.

I militari della sezione radiomobile della compagnia locale hanno intercettato il giovane la scorsa notte, mentre si trovava a bordo di un'auto rubata con targa alterata in via Motta Casa dei Miri. L'uomo indossava un passamontagna e, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ha ingaggiato un inseguimento terminato in via Cupa Varano. Abbandonata l'auto, il 26enne ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto dai carabinieri. In un gesto di resistenza, l'uomo, sfruttando le sue abilità di pugile professionista, ha aggredito i militari, dando luogo a una colluttazione. Nonostante l'impegno fisico, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. All'interno della Jeep rubata, e successivamente abbandonata, sono stati rinvenuti arnesi da scasso e tre maschere raffiguranti Gigi D'Alessio, probabilmente utilizzate per rendere più difficile l'identificazione durante i furti e per ingannare le telecamere di sicurezza. L'azione dimostra un'organizzazione mirata e una pianificazione dei reati, con l'intento di eludere i controlli e agire nell'anonimato. Le indagini sono in corso per capire l'entità dei reati e l'eventuale coinvolgimento di altre persone. La prontezza e l'efficacia dei carabinieri hanno permesso di fermare l'azione criminosa e di tutelare la sicurezza pubblica. L'auto rubata è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, ponendo fine all'angoscia e al disagio causati dal furto. Le forze dell'ordine continuano a vigilare sul territorio, con l'obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di criminalità, garantendo la tranquillità e la sicurezza dei cittadini





