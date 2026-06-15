Castello delle Cerimonie, stop definitivo alle attività: confermata la revoca delle licenze

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli eredi di Antonio Polese, confermando la revoca delle licenze per il Grand Hotel La Sonrisa. La struttura, resa celebre dal reality di Real Time, cessa di fatto ogni attività alberghiera e di ristorazione a partire dal 15 giugno, con l'impossibilità di effettuare nuove prenotazioni. Gli eventi già programmati saranno trasferiti in altre location grazie al programma televisivo. La decisione conclude una lunga contesa legale con il Comune di Sant'Antonio Abate.

Il Castello delle Cerimonie, celebre location per matrimoni ed eventi resa famosa dal reality di Real Time , sembra aver effettivamente cessato le proprie attività. A partire da lunedì 15 giugno, sul sito ufficiale non sono più disponibili prenotazioni per camere o soggiorni, né per i prossimi mesi né per il 2027.

L'ultimo evento ospitato nella struttura, conosciuta anche come Grand Hotel La Sonrisa, sarebbe stato una festa a tema scaramanzia celebrata domenica 14 giugno, come riportato da Fanpage. Coloro che tentano di prenotare ricevono un messaggio che segnala l'impossibilità di procedere con nuove prenotazioni.

Questa situazione è il risultato diretto dell'ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha respinto la richiesta cautelare presentata dagli eredi di Antonio Polese contro la revoca delle licenze disposta dal Comune di Sant'Antonio Abate, guidato dalla sindaca Ilaria Abagnale. Il provvedimento era già stato confermato in precedenza dal Tar Campania. Pur restando formalmente aperta, la struttura non può più esercitare attività alberghiere e di ristorazione, attività che per anni l'hanno resa celebre in tutta Italia.

La gestione del complesso è oggi affidata a Imma Polese e al marito Matteo Giordano, i quali sono impegnati a ricollocare presso altre strutture dell'area vesuviana e stabiese gli eventi già programmati per i prossimi mesi, un periodo particolarmente intenso per il settore dei ricevimenti.

Dopo l'ultima decisione del Consiglio di Stato, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato il sindaco di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, per fare il punto su tutte le procedure amministrative relative alle licenze. parallelamente, il noto programma televisivo omonimo trasmesso da Real Time si sta attivando per trasferire gli eventi prenotati in altre location, garantendo così la continuità di servizio per i clienti che avevano già pianificato le loro celebrazioni in questo luogo iconico. La chiusura definitiva rappresenta la conclusione di una lunga battaglia legale tra gli eredi del fondatore e l'amministrazione comunale, che aveva revocato le licenze per motivi di conformità urbanistica.

Il destino del Castello delle Cerimonie ha tenuto con il fiato sospeso non solo i dipendenti e i gestori, ma anche l'intero indotto del settore eventi campano, che faceva affidamento su questa struttura per matrimoni e ricevimenti di prestigio. Ora, con la definitiva conferma della revoca, si aprono nuovi scenari per il futuro dell'immobile, che potrebbe essere interessato da un cambio di destinazione d'uso o da progetti di riqualificazione, nel rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche del territorio





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