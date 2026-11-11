Castello di Torre Alfina torna in vendita: 35 camere e giardini da sogno

Il castello di Torre Alfina, con 35 camere, 15 bagni e un parco di 1.000 metri quadrati, è di nuovo in vendita per potenziali acquirenti stranieri. Il prezzo resta riservato. La casa è una residenza storica con interni di 5.000 m² e cinque piani, idealmente per coloro che cercano un'opportunità di lusso, storia e comfort.

Torna in vendita il castello di Torre Alfina, una magnifica dimora che sembra uscito da un libro di fiabe. Circondato da torri imponenti e dallo splendore di più di 5.000 metri quadrati di interni suddivisi in cinque piani, il castello dispone di 35 camere e 15 bagni, offrendo un'esclusiva combinazione di eleganza storica e comfort moderno.

Un'oasi di pace e raffinatezza: i giardini del castello

All'esterno, mille metri quadrati di giardini curati, con sentieri, fontane e terrazze panoramiche, completano la proprietà creando un'oasi di pace e raffinatezza. La struttura è stata menzionata in vari annunci sulle principali agenzie immobiliari nazionali e internazionali e attira potenziali acquirenti stranieri, ma il prezzo rimane riservato per motivi di privacy nelle trattative. Il castello di Torre Alfina quindi presenta un'opportunità senza precedenti per chi cerca una residenza di lusso, dal carattere unico e dalla storia che attraversa diversi secoli.

Also read Kimi Antonelli torna in Italia da campione: l'accoglienza speciale della torre di controllo. 'Nel 2025 ho avuto una mentalità sbagliata'. Poi svela il punto di svolta

Con la sua atmosfera quasi irreale, il luogo è pronto a vedere un nuovo proprietario pronto a custodire e valorizzare un patrimonio straordinario. Il nuovo capitolo si apre con l'inizio delle trattative, che coinvolgono potenziali acquirenti internazionali. L'annuncio, già diffuso su portali del settore, inoltre sottolinea che la vendita è ancora in fase di negoziazione, indicando che il prezzo è stato mantenuto segreto finché non sarà approvato l'ultimatum di vendita.

Advertisement

Architettura storica e sale raccontano secoli di vita

Gripante la storia della sua architettura, l'edificio rappresenta un patrimonio culturale unico, con sale che raccontano secoli di storia, oltre a dipinti e arredi originali di epoche diverse, conferendo alla proprietà un fascino inconfondibile. Sebbene le informazioni sul prezzo rimangano riservate, l'interesse per il castello è palpabile. Il patrimonio storico, il magnifico parco, le 35 camere e 15 bagni, sembrano offrire un'esperienza di vita lussuosa.

Per chiunque desideri possedere una proprietà che combina storia, cultura e tranquillità in un unico luogo, il castello di Torre Alfina è oggi disponibile per l'acquisto. Chi riuscirà a vantarsi di diventare proprietario di questo gioiello storico è ancora una domanda aperta, ma la ricerca di un nuovo proprietario è ormai iniziata.