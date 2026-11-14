Castelsardo: la scelta della famiglia Lopez Fernandez di lasciare la Spagna per l'Italia

Alain Lopez Fernandez racconta il trasferimento a Castelsardo con moglie Esther e figlio Diego. Una decisione economica e vitale che cambia la loro vita in Sardegna.

Alain Lopez Fernandez e la sua famiglia hanno deciso di lasciare Barcellona per trasferirsi a Castelsardo, un piccolo borgo sulla costa della Sardegna. Questa scelta radicale rappresenta una soluzione concreta al problema abitativo che ha spinto migliaia di spagnoli a cercare alternative al di fuori della loro terra. La famiglia, composta da Alain, sua moglie Esther e il loro figlio Diego, ha trovato in Italia non solo una casa di proprietà, ma anche una qualità di vita superiore rispetto alla capitale catalana.

I numeri economici del trasferimento in Sardegna

Prima del trasferimento, lo stipendio di Alain oscillava tra 3mila e 6mila euro al mese, a seconda dei risultati lavorativi ottenuti. Sebbene questa retribuzione sembrasse elevata, il costo dell'affitto a Barcellona rendeva impossibile l'accumulo di risparmi o l'acquisto di un immobile. Con quello stipendio, pur essendo buono, faceva fatica a vivere come desiderava, come ha spiegato in un'intervista rilasciata recentemente.

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Oggi, Alain guadagna tra 1.500 e 2mila euro al mese. Con questa cifra, riesce a pagare una rata di trecento euro al mese per la casa e un'altra di 280 euro per un appartamento. Una volta pagate queste due rate e le bollette della utilities, racconta di riuscire a mettere da parte tra il 10 e il 20 per cento dello stipendio mensile per far fronte agli imprevisti finanziari. Questo margine di risparmio era totalmente inaccessibile nella fase precedente della loro vita in Spagna.

Il contesto sociale e la crisi abitativa in Spagna

La decisione della famiglia Lopez Fernandez si inserisce in un quadro nazionale più ampio di malcontento sociale. Nel sondaggio del Centro de Investigaciones Sociologiche (Cis) citato dalla stampa spagnola, il problema abitativo compare nel 37,5 per cento delle risposte. Questa cifra evidenzia quanto la ricerca di un tetto sia diventata la priorità assoluta per i cittadini spagnoli.

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Il disagio economico ha portato direttamente a proteste di piazza che agitano la Spagna e hanno contribuito indirettamente alle dimissioni del governo di Pedro Sanchez. Per Alain ed Esther, la ricerca di un'alternativa all'affitto è finita dall'altra parte del Mediterraneo. Si erano sentite intrappolate e sopraffatte dall'affitto a Barcellona, e anche cercare casa in un'altra zona della Spagna sembrava fuori dalle loro possibilità economiche.

L'adattamento culturale e l'accoglienza a Castelsardo

La prima casa a Castelsardo è stata acquistata nel 2023, come raccontato sul loro canale YouTube intitolato Pulchers Family Project. Alain afferma di essere riuscito a ottenere un finanziamento non solo per la residenza principale, ma anche per un ulteriore appartamento. Il processo di acquisizione immobiliare è diventato realizzabile grazie alla differenza nel costo della vita e alle condizioni creditizie disponibili in Italia rispetto alla Spagna.

La somiglianza nelle abitudini a tavola e nel modo di stare insieme ha reso molto più facile l'ambientamento culturale. Dopo soli tre mesi dal trasloco, Alain dichiarava di già parlare italiano con disinvoltura. I vicini del borgo hanno accolto la famiglia con generosità, portando verdure, pesce e formaggi freschi per salutarli e creare un legame comunitario immediato.

Sicurezza e prospettive future per la nuova vita

Oltre ai vantaggi economici, la famiglia ha trovato a Castelsardo una sensazione di sicurezza rara nelle grandi metropoli. Alain racconta di sentirsi così tranquillo da dormire, in alcune notti, con la porta di casa aperta. Quando il figlio Diego si è ammalato, diverse persone della via hanno chiesto personalmente come stesse, dimostrando una vicinanza che mancava loro a Barcellona.

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Attualmente, su Instagram e YouTube, la famiglia Lopez Fernandez condivide la propria quotidianità in Sardegna. Offrono consigli pratici a chi sta pensando di trasferirsi in Italia, diventando un punto di riferimento per chi cerca un'alternativa vitale al caro affitti. Alain definisce il trasferimento come una delle migliori decisioni della sua vita, un cambiamento radicale che ha trasformato il loro futuro familiare ed economico.