Casual encounters that take us back in time. Jannik Sinner's debut at Internazionali d'Italia

Jannik Sinner, the world number one, will make his debut at Internazionali d'Italia on the Centrale del Foro Italico at 6:00 pm today. Belinda Bencic and Anna Kalinskaya are set to follow next. There have recently been stories of love affairs which come back to mind when Anna Kalinskaya, the ex of Sinner, will be playing on the same court as Sinner. The heartbreak came shortly before Jannik's ban. Today, Sinner has moved on to Laila Hasanovic, a Danish model and influencer, and will likely be there supporting his boyfriend against Sebastian Ofner. The fans are likely curious to see how this all unfolds.

Incroci casuali che riportano indietro nel tempo. Oggi agli Internazionali d'Italia ci sarà il debutto di Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico, intorno alle 19.

Il pubblico è in grande attesa per vedere all'opera il numero uno del mondo nel torneo di casa. Nel programma di giorno, il match successivo a quello di Jannik sarà quello tra Belinda Bencic e Anna Kalinskaya. Ed ecco che tornano subito alla memoria recenti storie amorose.

L'ex di Sinner giocherà sul Centrale dopo Jannik Sì perché Jannik Sinner non molto tempo fa era fidanzato proprio con Anna Kalinskaya, 27enne russa che ha avuto una relazione col campione altoatesino per diversi mesi. La rottura è arrivata a inizio 2025, poco prima della squalifica subita dall'azzurro.

Durante il suo debutto al Foro Italico, la tennista russa ha attirato l'attenzione del pubblico romano: 'Andiamo a vedere l'ex di Sinner', 'Lì gioca l'ex di Sinner' si sente per le vie del Foro. Oggi Jannik ha un nuovo amore, Laila Hasanovic, modella e influencer danese di origini bosniache che da tempo lo segue in quasi tutti i tornei. Probabilmente oggi sarà presente al Centrale per il debutto del fidanzato contro Sebastian Ofner.

E chissà che non ci sia un incrocio a distanza tra l'attuale fidanzata e l'ex Anna





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