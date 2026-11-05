Catania, arresto 19enne sparatoria discoteca via Acquicella Porto

Un 19enne arrestato per tentato omicidio dopo aver aperto il fuoco in una discoteca di Catania il 24 ottobre. Un giovane ferito e dettagli delle indagini.

Le indagini della Procura di Catania hanno portato all'arresto di un diciannovenne accusato di tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri per la sua presunta responsabilità nella sparatoria verificatasi nella notte tra il 24 e il 25 ottobre scorsi. L'episodio si è consumato all'interno di una discoteca situata in via Acquicella Porto, nel cuore del capoluogo siciliano.

Dettagli dell'arresto e dinamica dello sparo

I militari sono intervenuti verso le 2.30 del mattino su segnalazione di alcuni colpi di pistola esplosi nel locale. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno recuperato prove fisiche cruciali, tra cui un bossolo di calibro 7,65 e un'ogiva ritrovati sul posto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno catturato il momento esatto in cui l'aggressore, mentre era coinvolto in una discussione, estrae una pistola e inizia a sparare contro la vittima.

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Impatto sul locale e reazione dei presenti

Le registrazioni mostrano l'aggressore che esplode almeno un colpo diretti contro il giovane, seguito da un secondo sparo. Nel locale si è subito creato il panico, spingendo gli altri clienti a fuggire in tutta fretta per mettersi in salvo. Il ragazzo colpito è rimasto ferito a una gamba a causa dei proiettili. Il diciannovenne arrestato facea ora fronte a accuse gravi, tra cui il tentato omicidio e il porto abusivo di un'arma da fuoco.

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Posizioni delle autorità e prossime indagini

I Carabinieri hanno svolto un'analisi attenta del materiale video per ricostruire la sequenza degli eventi. Le prove raccolte, inclusi i residui balistici, sono fondamentali per il procedimento penale in corso. Il giovane fermato ora deve affrontare le conseguenze legali delle sue azioni, che hanno turbato la quiete della zona e causato una ferita fisica alla vittima. Le autorità stanno completando l'istruttoria per portare il caso davanti all'autorità giudiziaria competente.