Catania e Etna: guida su cultura, natura e storia nel cuore della Sicilia

Scopri Catania e l'Etna: da Palazzo Biscari alle Terme romane, percorsi naturalistici e gastronomia siciliana. Guida completa per un viaggio unico.

La città di Catania si conferma come una destinazione turistica d'eccellenza, offrendo un mix unico di patrimonio artistico, natura vulcanica e tradizioni enogastronomiche. Situata sulla costa orientale dell'isola, ai piedi dell' Etna che la domina con i suoi 3400 metri, la capitale iblea offre un'esperienza immersiva che combina il fascino del barocco con la potenza della natura. Questa guida esplora le principali attrazioni culturali e naturalistiche, suggerendo itinerari per una vacanza di 48 ore tra storia romana, musei e percorsi a cavallo.

Patrimonio barocco e archeologia romana nel centro storico

Il simbolo della città è il monumento noto come "U Liotru", una scultura in basalto situata a piazza Duomo, che accoglie i visitatori nel cuore del centro storico dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Da qui, è possibile raggiungere Palazzo Biscari, ultima grande testimonianza della nobiltà siciliana, ricostruito dopo il devastante terremoto del 1693 per volere di Ignazio Paternò Castello III, V principe di Biscari.

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Il principe Ignazio Paternò Castello III non fu solo mecenate ma anche archeologo e studioso, e trasformò il suo palazzo in una dimora elegante e in un museo accessibile a tutti, conservando una vasta collezione archeologica. La visita al "Salone delle feste" rivela uno stile rococò raffinato, caratterizzato da una simbiotica convivenza di specchi, stucchi luminosi e affreschi che colpirono profondamente Johann Wolfgang von Goethe. Lo scrittore tedesco visitò la struttura il 3 maggio 1787 durante il suo celebre Grand Tour, immortalando l'esperienza nella sua opera "Viaggio in Italia".

Nel cuore pulsante del centro, a piazza Stesicoro, sorge l'Anfiteatro Romano, di cui è visibile la porzione riportata alla luce nei primi anni del Novecento. I visitatori possono osservare le ricostruzioni in 3D che restituiscono l'aspetto originale dell'edificio. Nelle vicinanze, nel quartiere ottocentesco, si trova il complesso archeologico del Teatro Romano, eretto nel I secolo d.C. su un precedente stabile greco per ospitare 7000 spettatori. Dopo la caduta dell'Impero, il sito fu parzialmente smantellato e i suoi marmi riutilizzati per la costruzione della cattedrale di Sant'Agata. Grazie agli scavi diretti da Ignazio Paternò di Biscari nel 1770, il monumento è stato recuperato e reso nuovamente accessibile al pubblico.

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Esplorazione ipogea e tesori nascosti sotto la lava

Sotto le basole in pietra lavica che rivestono le strade di Catania si nasconde una storia millenaria accessibile attraverso percorsi ipogei unici. Tra le attrazioni sotterranee più affascinanti vi è la Chiesa di San Gaetano alle Grotte, che offre un'esperienza spirituale e storica immersa nella roccia vulcanica. Un altro sito di grande rilievo è il complesso delle Terme dell'Indirizzo, che testimonia l'importanza della vita balneare nell'antica Catania.

Le Terme Achilliane rappresentano un ulteriore esempio di ingegneria romana, mentre il Criptoportico della Villa Bellini, un complesso settecentesco, è stato recentemente restaurato. Le sue gallerie presentano volte a botte, nicchie decorative e lucernai che filtrano la luce naturale. Questo sito storico permette di esplorare ambienti che un tempo servivano a sostenere i piani superiori della villa, offrendo uno spaccato unico sull'architettura del periodo.

Nel centro storico, sotto via Crociferi, è accessibile il Portico dell'Atleta, un'opera di epoca romana che si distingue per i suoi ambienti decorati con nicchie ed esedre. Il camminamento è impreziosito da mosaici antichi e dal torso marmoreo che dà il nome al luogo. Quest'ultimo elemento architettonico si trova leggermente più in alto rispetto al livello stradale, sul lato ovest, dove è presente anche l'Odeon, un palcoscenico di epoca romana con una capienza ridotta rispetto agli altri teatri. Questi siti ipogei e sotterranei completano l'offerta culturale di una città che scava profondamente nel suo passato per raccontare la propria storia.

Natura, trekking e Donkey Trekking sul Monte Etna

La straordinaria oasi naturale del Parco dell'Etna, riconosciuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, attira escursionisti e appassionati di natura soprattutto nel periodo autunnale. I sentieri del parco si inerpicano attraverso boschi e paesaggi lunari, caratterizzati da colate laviche solidificate, grotte vulcaniche e fumarole attive. Questa oasi naturale offre una vista mozzafiato sul Mar Ionio, costituendo un punto di partenza ideale per le attività all'aria aperta prima che la montagna si trasformi, nei mesi invernali, in una destinazione per gli sport sulla neve.

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Per esplorare il vulcano in modo diverso, è possibile intraprendere l'Ippovia sull'Etna, un percorso che percorre sia il versante nord che quello sud del monte. Salire in sella a un cavallo permette di avanzare nel silenzio, interrotto solo dal canto dei volatili, raggiungendo gallerie e grotte sotterranee fino ad arrivare a un deserto lavico di grande impatto visivo. Questa modalità di esplorazione combina avventura e rispetto per l'ambiente, offrendo panorami indimenticabili sulle forme geometriche create dalle eruzioni passate.

Un'alternativa insolita e sostenibile è il Donkey Trekking, un'esperienza che permette di viaggiare sul dorso di asinelli della razza ragusana. Il percorso attraversa sentieri e antiche mulattiere tra pini larici, violette etnee e saponaria, conducendo i visitatori attraverso paesaggi lunari e autentici. Questo metodo di spostamento, antico quanto rispettoso dell'ecosistema locale, è perfetto per bambini e famiglie che desiderano riscoprire un turismo lento e genuino, in armonia con la natura vulcanica che caratterizza la regione. La combinazione di queste attività naturalistiche con le visite culturali completa un'offerta turistica versatile e ricca di stimoli per ogni tipo di viaggiatore.