Catania, sparatoria alla discoteca Industrie: arrestato 19enne per tentato omicidio
A Catania i carabinieri hanno arrestato un 19enne per tentato omicidio dopo la sparatoria nella discoteca Industrie, dove un ragazzo è rimasto ferito a una gamba.
Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 ottobre all'interno della discoteca Industrie di Catania, dove un ragazzo è rimasto ferito gravemente. I carabinieri hanno arrestato Francesco Cuntrò, 19 anni, noto sui social come Kekkolecco, con l'accusa di tentato omicidio.
Il provvedimento è arrivato dopo l'analisi delle immagini delle telecamere interne al locale e dopo l'incrocio di altri elementi raccolti dagli investigatori. Francesco Cuntrò è al momento un indagato, e la sua responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso del procedimento.Also readCatania e Etna: guida su cultura, natura e storia nel cuore della Sicilia
Come si è svolta la sparatoria alla discoteca Industrie
La sparatoria è avvenuta intorno alle 2.30 di notte, in un locale affollato nel quale due ragazzi stavano litigando. Improvvisamente uno dei due avrebbe estratto una pistola e sparato due colpi.
La vittima è stata colpita a una gamba. Subito dopo, l'aggressore presunto è fuggito mentre tra i presenti si diffondeva il panico all'interno della discoteca.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, Francesco Cuntrò avrebbe anche puntato la pistola verso le persone presenti per farsi largo tra la folla e raggiungere l'uscita. Questo comportamento ha aumentato il rischio per chiunque si trovasse nel locale in quel momento.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e trovato un bossolo calibro 7,65 e un'ogiva. Nel frattempo la vittima è stata trasportata all'ospedale San Marco di Catania, dove è stata operata d'urgenza.
Il ruolo decisivo delle telecamere e del controllo stradale
Determinante per ricostruire la dinamica dei fatti è stata l'analisi delle telecamere di sorveglianza interne alla discoteca Industrie, che hanno ripreso gli attimi della sparatoria.
Un altro elemento si è rivelato decisivo. Poco prima della sparatoria, i carabinieri avevano fermato l'indagato durante un controllo mentre si trovava a bordo di una Fiat Panda.
L'incrocio tra le immagini di sorveglianza e le informazioni raccolte durante quel controllo ha portato all'identificazione di Francesco Cuntrò. Gli investigatori hanno così collegato il fermo stradale alla sparatoria avvenuta poco dopo all'interno del locale.
Accuse contestate e prossimi passi dell'inchiesta
Francesco Cuntrò è accusato di tentato omicidio per i colpi esplosi nella discoteca Industrie di Catania, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Le accuse restano da verificare nel corso del procedimento giudiziario.
La vittima, ferita gravemente, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza presso l'ospedale San Marco di Catania. Il caso resta ora nella fase investigativa, e le verifiche dei carabinieri proseguono sugli elementi raccolti finora.
La vicenda mostra come le telecamere interne ai locali e i controlli sul territorio possano diventare strumenti decisivi per chiarire rapidamente un fatto di sangue. Per il giovane arrestato vale in ogni caso il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.
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