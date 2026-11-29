Tutto sulla sfida Catanzaro-Avellino di Serie B: canali TV DAZN, streaming LaB Channel, orari e formazioni previste.

La partita di Serie B tra Catanzaro e Avellino si disputerà allo Stadio Nicola Ceravolo. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta su DAZN Italia e LaB Channel. I neroverdi cercano continuità dopo la vittoria sul Palermo. Gli irpini arrivano con il morale alto per consolidare la posizione.

Dettaglio evento e piattaforme TV

Il Catanzaro ospita l'Avellino in un incontro cruciale per entrambe le compagini. Per seguire l'azione in diretta è necessario connettersi a DAZN Italia o LaB Channel. La piattaforma DAZN consente l'accesso al flusso video ufficiale. LaB Channel offre un'alternativa per la trasmissione in streaming. In caso di blocchi geografici, una VPN può bypassare le restrizioni. Questo strumento permette di guardare le partite dal mondo intero.

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Formazioni e allenatori confermati

Per il Catanzaro, l'allenatore Michele Mignani non ha ancora comunicato la probabile formazione. Al momento non risultano indisponibili né squalificati giocatori della squadra calabrese. Anche per l'Avellino di Alessandro Nesta mancano indicazioni precise su formazione e infortuni. Gli aggiornamenti verranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio. I due tecnici attendono il momento giusto per rivelare i nomi.

Analisi classifica e forme recenti

La classifica resta complicata per entrambe le squadre in campo. Il Catanzaro occupa il diciassettesimo posto e necessita di punti. La squadra ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultimo risultato è il 3-1 in casa della Juve Stabia. In precedenza sono arrivati l'1-0 subito dal Cesena. I pareggi per 1-1 con Padova e Benevento completano il quadro. In totale i calabresi hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 5.

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Strategia di gioco e statistiche Avellino

L'Avellino di Alessandro Nesta vive un momento diverso rispetto ai rivali. Gli irpini hanno vinto tre volte e pareggiato due volte senza sconfitte. L'ultima gara è il successo per 1-0 sulla Cremonese del 25 novembre. Il 22 novembre hanno battuto il Mantova 4-1. Completano il quadro il 2-0 sul Pisa e l'1-1 con la Virtus Entella. Gli irpini hanno segnato 8 reti e ne hanno incassate 3. Oggi l'Avellino è quinto in classifica. Per il Catanzaro è l'occasione di confermare la risalita.

Storico precedenti e storico confronti

L'ultimo precedente è il 3-0 del 12 maggio 2026 in Serie B. Il Catanzaro era padrone di casa in quella sconfitta. Nelle cinque sfide disponibili il Catanzaro ha vinto tre volte. Sono arrivati due pareggi e nessun successo dell'Avellino. I calabresi hanno segnato 11 gol e gli irpini 5. Il bilancio recente dei biancoverdi racconta di due vittorie consecutive. La partita odierna rappresenterà un test importante per entrambe le società.