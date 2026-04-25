Catanzaro in lutto per la tragedia di via Zanotti Bianco: funerali per madre e figli

Solenni funerali nella Basilica dell’Immacolata a Catanzaro per la madre e i due figli vittime della tragedia di via Zanotti Bianco. La città si stringe nel dolore della famiglia.

Una profonda ondata di tristezza e commozione ha avvolto la città di Catanzaro sabato 25 aprile, durante i solenni funerali delle tre vittime della straziante tragedia avvenuta in via Zanotti Bianco.

La Basilica dell’Immacolata ha ospitato una cerimonia toccante e partecipata, dove amici, familiari, autorità e cittadini si sono riuniti per dare l’ultimo saluto alla madre, una donna di 46 anni, e ai suoi due piccoli figli, di 4 anni e 4 mesi, che hanno perso la vita insieme a lei in circostanze drammatiche. L'atmosfera era carica di dolore e di un silenzio rispettoso, interrotto solo dalle parole dell'arcivescovo Claudio Maniago e dai singhiozzi dei presenti.

La partecipazione è stata massiccia, testimoniando la profonda sensibilità della comunità catanzarese di fronte a una perdita così dolorosa e incomprensibile. Il Comune di Catanzaro ha decretato il lutto cittadino, esponendo le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici come segno tangibile di lutto e di vicinanza al dolore della famiglia colpita.

La tragedia ha scosso profondamente l'intera città, lasciando un vuoto incolmabile e sollevando interrogativi angoscianti sulla fragilità della vita e sulle cause che possono portare a gesti disperati. La presenza delle autorità cittadine, tra cui il sindaco Nicola Fiorita, ha sottolineato l'importanza di unire le forze e offrire sostegno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. La cerimonia funebre è stata un momento di condivisione del lutto, di preghiera e di riflessione sulla precarietà dell'esistenza umana.

L’arrivo dei feretri sul sagrato della Basilica è stato accolto da un lungo e commovente applauso, un tributo silenzioso e rispettoso alle vittime. Le tre bare, disposte davanti all’altare, rappresentavano la fine di tre vite spezzate troppo presto. La bara della madre era posizionata al centro, affiancata dalle due piccole bare bianche dei bambini, un’immagine straziante che ha colpito profondamente tutti i presenti.

Un momento particolarmente toccante è stato il gesto del padre, rientrato frettolosamente da Genova, dove si trovava con la figlia maggiore, l’unica sopravvissuta alla tragedia, una bambina di 6 anni attualmente ricoverata in rianimazione presso l’ospedale Gaslini. L’uomo, con un coraggio e una dignità commoventi, ha portato in spalla la bara del figlio più piccolo, per poi inginocchiarsi in preghiera davanti all’altare, accanto ai feretri della moglie e degli altri suoi figli.

Questo gesto, carico di dolore e di disperazione, ha commosso profondamente tutti i presenti, testimoniando l'amore incondizionato di un padre per i suoi figli. L'arcivescovo Claudio Maniago, durante la sua omelia, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, sottolineando la difficoltà di comprendere una tragedia simile e la necessità di trovare conforto nella fede e nella preghiera.

Ha richiamato l’attenzione sulla fragilità umana e sulla possibilità che, in momenti di profonda sofferenza, si verifichi un’improvvisa “eclissi della mente”, capace di annientare in un istante progetti e speranze. L’arcivescovo ha invitato la comunità a stringersi attorno alla famiglia, offrendo sostegno e conforto al padre e alla piccola sopravvissuta, affinché non si sentano soli nel loro dolore. Ha sottolineato l'importanza di creare una rete di solidarietà e di aiuto reciproco, per superare insieme questo momento difficile.

La città di Catanzaro si è dimostrata unita nel dolore, offrendo il suo sostegno alla famiglia colpita e partecipando attivamente alla cerimonia funebre. Il silenzio rispettoso che ha accompagnato l’intera celebrazione è stato interrotto solo dalle parole dell’arcivescovo e dai singhiozzi dei presenti, testimoniando la profonda commozione e il dolore che hanno colpito l’intera comunità.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla necessità di rafforzare i servizi di assistenza psicologica e sociale, per prevenire gesti disperati e offrire aiuto a chi si trova in difficoltà. È fondamentale che la comunità si impegni a creare un ambiente di accoglienza e di sostegno, dove le persone possano sentirsi libere di esprimere le proprie difficoltà e di chiedere aiuto senza timore di giudizio.

La memoria delle vittime sarà onorata attraverso gesti concreti di solidarietà e di impegno sociale, per costruire una comunità più giusta e più umana. La speranza è che questa tragedia possa servire da monito per prevenire future sofferenze e per promuovere una cultura della vita e della speranza





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