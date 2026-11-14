Cateno De Luca e Sud chiama Nord: l'alleanza con il centrodestra e il tour nazionale

Cateno De Luca lancia il tour di Sud chiama Nord con tappe al Sud e al Nord Italia. Il sindaco di Taormina spiega la strategia politica e l'accordo con il centrodestra senza perdere la propria identità civica.

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha avviato un tour nazionale con il suo movimento Sud chiama Nord, puntando a consolidare la presenza politica del centrosinistra civico in tutta Italia. L'iniziativa, che prevede tappe fondamentali ad Agrigento, Trento, Aosta, Milano e Verona, segna la concretizzazione di un progetto nato in Sicilia e ora diventato una realtà su scala nazionale. De Luca ha sottolineato la delicatezza del percorso, definendo le trazzere siciliane come terreni di camminata lenta e cauta, metafora della strategia politica seguita per giungere all'alleanza.

Strategia e Alleanze con il Centrodestra

Il movimento fondato da De Luca, Sud chiama Nord, si è ufficialmente alleato con il centrodestra, una mossa strategica che non implica però un'assorbimento totale né la perdita di autonomia. Il sindaco ha chiarito di non aver stretto un accordo organico generico, ma di aver imposto il rispetto della propria identità civica e la concessione di mani libere in Sicilia. Questa posizione autoritaria nella negoziazione ha permesso al movimento di evitare di essere inglobato in strutture preesistenti, mantenendo intatta la propria storia politica e i risultati conseguiti negli anni precedenti.

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De Luca ha respinto con fermezza le proposte di integratione nel Campo Largo, sia quelle legate a Casa Riformista di Matteo Renzi sia quelle di Progetto Civico di Alessandro Onorato. L'ex candidato presidente della Regione Sicilia ha definito Onorato un Tarzan della politica privo di coerenza storica, passato dalla destra alla sinistra e al centro senza una missione chiara a differenza sua. La risposta di De Luca è stata categorica: il suo movimento non entra nel circo politico per fare concorrenza o condividere spazi ristretti, ma porta una proposta di civismo nata sul territorio e non nei salotti romani.

La premier Giorgia Meloni ha riconosciuto il movimento come innovativo ma anche testardo durante un'assemblea nazionale, un'etichetta che De Luca accoglie con orgoglio. Il sindaco di Taormina ha ricordato di aver vissuto una fase simile a quella del Barbiere di Siviglia, dove tutti cercavano il suo consenso ma nessuno voleva assumere la piena responsabilità della sua candidatura. La scelta di non subordinarsi a nessuna benedizione politica, compresa quella del centrodestra, ha permesso di conquistare due seggi nel 2022 in un contesto storico unico, sfidando sia la destra che la sinistra tradizionali.

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Gestione delle Risorse e Nuovi Arrivi

Nel panorama delle alleanze, la situazione dei parlamentari rimane fluida, con un tasso di sostituzione del ottanta percento considerato inevitabile per onorare le cambiali politiche. De Luca ha escluso che Sud chiama Nord sia un'arca di Noè per ogni esponente fuorimarcia, ma ha aperto il dialogo con figure già allontanate dai partiti di riferimento. Raffaele De Rosa, uscito da Forza Italia, è stato accolto con prudenza; il sindaco ha ammesso che De Rosa porta voti concreti e si trova in rotta con la sua vecchia formazione, giustificando il confronto con i fondatori storici che avevano espresso la volontà di un'Italia federale.

Al contrario, il rapporto con altri esponenti come Vannacci è stato definito come un fallimento totale. De Luca ha criticato aspramente la figura di Vannacci, paragonandolo a un disertore che ha rubato voti alla Lega e che non ha le capacità minime per gestire anche un'amministrazione condominiale, figurarsi una città. L'incontro per definire le liste per le elezioni europee era stato concluso, ma un dietrofront avvenuto quindici giorni dopo ha portato De Luca a chiudere definitivamente i rapporti, rifiutando qualsiasi associazione con chi cambia idea in modo improvviso e opportunistico.

Proiezioni Elettorali e Obiettivi Numerici

Le ambizioni del movimento per le prossime elezioni politiche si concretizzano in obiettivi numerici precisi: sedici seggi totali da conquistare, suddivisi tra dodici alla Camera e cinque al Senato. Il processo elettorale è fissato per i giorni nove e dieci maggio, una data che il movimento sta sfruttando per intensificare la presenza sul territorio e ribadire la propria identità. De Luca ha sottolineato di non essere interessato alle poltrone per sé stesso, ma alla realizzazione di un modello amministrativo che possa replicare i successi ottenuti a Taormina e in altri comuni siciliani.

Il sindaco ha anche criticato la posizione attuale di Matteo Renzi, definendo il suo attuale sostegno al centrosinistra come una sopravvivenza alle angherie del partito per garantire l'elezione di pochi eletti del cerchio magico. De Luca prevede che Renzi non supererà la soglia del tre percento, evidenziando come il rottamatore si sia rottamato da solo con le sue scelte attuali. Questa critica si inserisce nel più ampio quadro di distanziamento dalle figure del passato che hanno tentato di instrumentalizzare il movimento civico senza riconoscerne la storia e la solidità.

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Agenda Politica e Routine Amministrativa

Nonostante l'impegno nella politica nazionale, Cateno De Luca mantiene una rigida divisione tra i tempi dell'amministrazione locale e quelli della campagna elettorale. Ogni lunedì mattina dedica tre ore a se stesso, dedicandosi al riposo, alla famiglia e alla cura fisica attraverso pilates e fisioterapia, prima di riprendere il lavoro di sindaco. La settimana lavorativa è scandita da spostamenti continui verso Palermo, Roma per le trattative, e momenti dedicati alla famiglia la domenica, dimostrando una gestione oculata delle energie disponibili.

La strategia di De Luca mira a conquistare i propri elettori a Roma con la stessa determinazione con cui ha governato i comuni siciliani, scalando le gerarchie partitiche senza appartenere a nessun colore politico predefinito. Il focus rimane sui risultati concreti e sulla capacità di gestire le risorse pubbliche con efficienza, distanziandosi dalle logiche di partito che hanno caratterizzato la politica italiana negli ultimi decenni. L'obiettivo finale è dimostrare che il civismo può essere una forza vincente a livello nazionale, non solo locale.