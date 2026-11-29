Il sindaco di Taormina viaggia in Italia per finanziare Sud chiama Nord. Costi diversi per single, coppie e famiglie per raccogliere 1 milione di euro prima delle elezioni.

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha avviato una tournée nazionale denominata Sud chiama Nord per raccogliere finanziamenti destinati al suo partito politico. L'iniziativa si basa su una serie di cene di raccolta fondi con prezzi differenziati in base alla composizione del gruppo. La tariffa standard per i singoli partecipanti è fissata a mille euro, mentre per le coppie la quota sale a 1.500 euro. Per le famiglie composte da tre persone il costo è di 1.750 euro, e per quelle di quattro membri esiste una formula specifica, definita famiglia plus, al costo di 1.850 euro.

Dettagli Tariffari e Obiettivo Milione

Lo scopo dichiarato dell'operazione è quello di raccogliere un milione di euro da destinare all'attività ordinaria e alla crescita organizzativa del movimento. La parola d'ordine lanciata da De Luca è No alle lobby, evidenziando la volontà di bypassare i tradizionali canali di finanziamento. L'evento natalizio mira a promuovere serenità, speranza e condivisione, elementi centrali nella narrazione politica del sindaco siciliano in vista delle prossime consultazioni elettorali.

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Tournée Italia: Milano, Catania e Palermo

Il calendario prevede sei appuntamenti chiave distribuiti tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Si parte l'11 dicembre all'Hotel dei Cavalieri di Milano, seguito il giorno successivo dall'NH Parco degli Aragonesi a Catania. Il 15 dicembre la tappa è Palazzo Asmundo a Palermo, mentre il 16 dicembre si sposta a Roma presso il Westin Excelsior di via Veneto. L'appuntamento napoletano si terrà il 17 dicembre al ristorante Cicciotto dal 1942, chiudendo il 18 dicembre ai Giardini di Giano di Messina.

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Alleanza Meloni e Critiche alla Destra

Questa raccolta fondi arriva dopo che Cateno De Luca ha stretto un'alleanza con la premier Giorgia Meloni in vista delle elezioni politiche. Il sindaco di Taormina ha annunciato l'ambizioso obiettivo di eleggere dodici deputati e cinque senatori, sostenendo che il centrodestra si stia catenizzando. Tuttavia, la sua campagna acquisti di candidati ha creato malumori tra gli alleati, in particolare verso Lega e Forza Italia, generando tensioni all'interno della coalizione di governo.

Storia Precedente e Prospettive Future

La strategia non è nuova per De Luca, che nel maggio del 2024 ha già sperimentato un successo simile raccogliendo quasi un milione di euro con una serata di gala a Taormina frequentata da trecentocinquanta tra sponsor e sostenitori. La prossima tappa politica nazionale è fissata per il 17 e il 18 febbraio a Roma, dove si terrà la Costituente del Polo delle Autonomie, momento cruciale per consolidare le strutture territoriali del partito.