Caterina Balivo, le polemiche su tv e la sua battaglia per l'adolescenza

Caterina Balivo parla di critiche, tv e figli: "Bocca più veloce della testa". Lancia il podcast Normale Motivo il 20 novembre per i giovani.

Caterina Balivo torna sul palco del Festival dello Spettacolo all'Arena del Super Studio Più di Milano per affrontare con franchezza le critiche che ha ricevuto negli anni. La conduttrice ha ammesso che la sua natura emotiva e diretta spesso la mette nei guai, confessando che la sua bocca va più veloce della testa. Questa caratteristica le ha valso attacchi da parte della critica, ma lei continua a credere nel suo modo di condurre, definendolo non accogliente ma diretto e umano.

Critiche, emozione e la scelta di andarsene dalla Rai

Il motivo principale delle polemiche risiede nella sua incapacità di distaccarsi dal dolore altrui durante le trasmissioni. Caterina Balivo ha spiegato che non riesce a stare lontana da chi le parla o racconta le sue sofferenze, sottolineando che i conduttori devono stare insieme alla gente e non essere distaccati. Tuttavia, riconosce che dovrebbe imparare a non portare a casa certe emozioni, ammettendo che nel 2020 si licenziò per motivi personali legati proprio a questo carico emotivo eccessivo.

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Parlando della televisione in generale, Caterina Balivo esprime forte disgusto per l'abuso di cronaca nera che caratterizza i palinsesti attuali. Definisce vergognoso dedicare tutto quel tempo e quella energia a certi argomenti, sostenendo che il pubblico è interessato a molte altre cose belle e brutte. Se avesse il controllo totale, certe trasmissioni non esisterebbero, perché ritiene che ci siano tanti altri temi da affrontare che la Rai non può sempre coprire.

Collaborazione con Milly Carlucci e successo de La Volta Buona

Un altro capitolo importante della sua carriera è la collaborazione con la collega Milly Carlucci, un'esperienza che la ha lusingata profondamente. Caterina Balivo definisce speciale lavorare con lei, affermando che dovrei pagare per lavorare con Milly, in quanto è una delle poche persone che ti insegna realmente il mestiere. Questo rapporto professionale si inserisce in un periodo di ottimi risultati, come dimostrato dai numeri eccellenti del programma La Volta Buona, che però non la fanno né esaltare né deprime.

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La conduttrice spiega di non farsi dominare dai numeri di ascolto, paragonando la televisione alla vita, dove ci sono momenti buoni e momenti difficili. Ciò che la rende davvero felice è il sostegno del team che lavora con lei ogni giorno, un gruppo di persone che esce dalla redazione alle 20. Questa gratitudine si estende anche alla consapevolezza che, nonostante le critiche, il lavoro viene svolto con passione e dedizione quotidiana da tutto lo staff coinvolto.

Il podcast Normale Motivo per l'adolescenza

Oltre alla televisione, Caterina Balivo si è dedicata al mondo del podcast, essendo stata tra le prime a lanciarsi in questo formato con Ricomincio da no nel 2021. Ora sta per lanciare un nuovo progetto intitolato Normale Motivo, che uscirà il 20 novembre in occasione della Giornata dell'adolescenza. Si tratta di sei puntate dedicate specificamente agli adolescenti, con l'obiettivo di aiutare i genitori a comprendere meglio questa fase delicata della vita dei loro figli.

Madre rigorosa: regole severe sui cellulari e l'indipendenza

La vita personale di Caterina Balivo è altrettanto intensa, specialmente per quanto riguarda l'educazione dei suoi due figli, di nove e quattordici anni. La conduttrice si dichiara molto rigida sull'uso dei social network e dei telefoni cellulari, imponendo che il figlio di nove anni utilizzi solo un telefono fisso con l'agenda dei numeri fino al compimento dei tredici anni. Questa scelta è fonte di tensioni, dato che le amiche della bambina hanno già il telefono.

Il figlio di quattordici anni possiede già uno smartphone, ma con un limite rigoroso di un'ora giornaliera per YouTube e TikTok. Caterina Balivo spera che capisca che queste regole severe sono dettate dall'amore e dalla tutela, anche se i figli stanno cercando la loro indipendenza. Si chiede se i suoi figli la trovino noiosa, poiché a questa età si vuole essere associati il meno possibile ai genitori, rendendo difficile mantenere un rapporto equilibrato e fiducioso.