Caterina Ferrari festeggia 108 anni a Rovigo con 60 familiari. La dieta naturale, la fede e la ginnastica.tv rivelano il suo stile di vita.

Caterina Ferrari ha raggiunto una soglia eccezionale della vita, compiendo oggi 108 anni nella città di Rovigo. La festeggiata è circondata da un'ampia cerchia di affetti, composta da ben 60 tra nipoti e pronipoti, che in questa giornata speciale le manifestano il proprio amore e rispetto. Questa generazione di familiari trova in Caterina non solo un punto di riferimento affettivo, ma anche un prezioso scrigno di memoria storica familiare e territoriale. La sua vita, vissuta con semplicità e fede, rappresenta un esempio tangibile di longevità attiva, celebrata con gioia da una tribù numerosa che onora la sua esistenza senza fretta.

La Famiglia Ferrari e la Genetica della Longevità

La figura centrale di questa storia è Caterina Ferrari, la seconda di sette fratelli: Rita, Pietro, Assunta, Maria, Giuseppe e Adriana. La longevità sembra essere una caratteristica ereditaria potente in questo nucleo familiare, dato che i primi due fratelli, Rita e Pietro, sono deceduti entrambi ultracentenari. Attualmente, la sorella Adriana convive con il marito Paolo, che ne conta 96, formando una coppia di anziani ancora attivi e indipendenti nel loro nucleo domestico. Questa struttura familiare compatta ha accompagnato Caterina attraverso le fasi cruciali della sua esistenza, condividendo lavori, affetti e la quotidianità che ha scandito i decenni passati.

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Immagini della Seconda Guerra Mondiale e Libertà Elettorale

Caterina conserva ricordi nitidi degli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale, un periodo che ha segnato profondamente la sua giovinezza. Racconta ancora con lucidità di quando il padre preparò un piccolo rifugio per la famiglia; un episodio memorabile coinvolse l'allarme aereo durante la preparazione del caffellatte, costringendo i fratelli a rifugiarsi intimoriti. Un altro trauma storico fu il passaggio dei tedeschi, che portarono via le bestie al padre e allo zio. Tuttavia, il 1946 rappresenta per lei un anno di svolta positiva: a 28 anni, potendo votare per la prima volta, considerò quella una grande conquista democratica da cui non si è mai astenuta.

Impegno Religioso e Servizio nel Duomo di Rovigo

Oltre alla vita familiare, la fede ha costituito una dimensione fondamentale dell'esistenza di Caterina Ferrari. Laica consacrata presso la Famiglia Missionaria della Redenzione, ha dedicato molti anni al servizio della comunità ecclesiale. In un periodo specifico, ha ricoperto il ruolo di perpetua presso il Duomo di Rovigo, operando sotto la guida di don Torfino Pasqualini. Questa dedizione religiosa non è mai venuta meno con il passare del tempo: ogni pomeriggio, infatti, dedica un momento al Rosario, seguendo i programmi di Telechiara o Tv2000, mantenendo così un forte legame spirituale e sociale con il mondo contemporaneo.

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La Dieta Naturale e le Buone Abitudini Quotidiane

Il segreto della sua salute sembra risiedere in un'abitudine alimentare rigorosa e genuina, definita un vero chilometro zero. La cucina si basa su prodotti dell'orto di casa, galline, un po' di selvaggina e alberi da fruiti stagionali. La colazione include caffellatte, noci e miele, mentre il pranzo prevede pasta, verdure fresche e carne bianca. La sera predilige pasti leggeri, come zucca e patate americane preparate nella stufa a legna. Questa alimentazione naturale e priva di processi industriali ha accompagnato la festeggiata per oltre un secolo, contribuendo a mantenere il suo fisico attivo e vitale.

Consigli per i Giovani e Ricordi della Lavoro Manuali

La memoria di Caterina Ferrari evoca anche il lavoro manuale svolto in gioventù come magliaia e ricamatrice, attività che richiedevano pazienza e precisione. I suoi ricordi d'infanzia riportano agli gnocchi conditi con zucchero e cannella, un piatto preparato dalla madre che risveglia emozioni profonde. Il suo consiglio per le giovani generazioni è di vivere con serenità, scegliere amicizie sincere e preservare i valori fondamentali. L'attività fisica quotidiana, praticata facendo ginnastica davanti alla televisione, completa il suo stile di vita equilibrato, unendo mente e corpo in un armonia duratura.