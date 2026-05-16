Caterina Lumina rompe il silenzio sui rumors della presunta relazione con Gabriele Gard

Caterina Lumina ha finalmente infranto il silenzio riguardo ai recenti rumors riguardo a sua presunta relazione e collaborazione artistica con Gabriele Gard e ha parlato a lungo della sua esperienza e della sua relazione.

In una recente intervista, Caterina Lumina - ex allieva di Amici 25 - ha rotto il silenzio sui rumors della presunta relazione e collaborazione artistica con Gabriele Gard .

Ecco cosa ha raccontato! Caterina Lumina, l'artista bakom il successo di Amici 25, ha finalmente infranto il silenzio sull'argomento. Secondo quanto riferito, lei e Gard avrebbero intrapreso una collaborazione artistica che si sarebbe tradita in una volta forzata. Dopo i recenti rumors, la stessa Caterina si è lasciata andare ad una lunga intervista durante la quale ha parlato a lungo della sua esperienza artistica e della sua relazione con il compagno di Amici.

La sua voce, rievocativa e calda, ha rivelato una verità inaspettata su lei e Salvatore Marsala. A quanto pare, la mancanza di una casa da dividere durante le registrazioni, avrebbe portato le due artiste a cucirsi il letto come se la loro fosse una casa.

Inoltre, la versione ufficiale di Caterina Lumina riguarda soprattutto la sua esperienza musicale e la sua crescita come artista in questo nuovo progetto. Tuttavia, è un elemento costante che non è stato trascurato nella discussione, l'artista e Salvini non si sono mai presi in giro o traditi. szerzett tip salatják, nyilvánvalóan szabadabban is beszélték mindketten között, a műsor hátizsájában. La Cunina ha detto che la sua esperienza di collaborazione e di una partnership in genere erano molto positive.

Ha trovato in lui tante cose che cercava e che non cercava per la sua musica, mentre Gard rivolge le stesse considerazioni a lei. In quanto alla relazione, la quale non ha confermato o smentito, ha affermato di non tradire mai Gabriele Gard, ma ha anche citato il suo compagno tra quelli con cui ha stretto più relazioni. A partire da vicino e postprossimo Ha ammogliato. Durante l'intervista Caterina Lumina





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