Caterina Murino: Il lungo cammino verso la maternità, tra aborti, critiche e gioie

L'attrice Caterina Murino racconta il suo percorso verso la maternità, condividendo le difficoltà incontrate, dalle delusioni per gli aborti spontanei al cambio di ginecologi, fino alla gioia della nascita del figlio Demetrio Tancredi a 47 anni. Un'intervista toccante che offre uno sguardo intimo sulle emozioni e le sfide della maternità.

L'attrice Caterina Murino , in una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, condivide il suo viaggio verso la maternità , un percorso segnato da gioie, sfide e momenti di profonda riflessione. La nascita del figlio Demetrio Tancredi , avvenuta a 47 anni, rappresenta l'apice di un percorso lungo e tortuoso, costellato da ostacoli e superamenti.

Murino racconta con onestà e sincerità le difficoltà incontrate, dalla sofferenza per due aborti spontanei al complesso processo decisionale riguardante l'adozione, fino alle reazioni contrastanti suscitate dalla sua gravidanza e dalla sua scelta di diventare madre in età più avanzata. Un viaggio intimo e personale che offre uno sguardo autentico sulle emozioni e le paure che accompagnano la maternità, indipendentemente dall'età. \Il racconto di Murino si apre con un'analisi delle reazioni suscitate dalla sua gravidanza, un mix di sostegno e critiche. L'attrice rivela come la gioia della maternità sia stata talvolta offuscata da commenti sgradevoli e giudizi sulla sua età. Con coraggio, respinge le critiche, sottolineando la sua vitalità e l'importanza di affrontare la maternità con consapevolezza e determinazione. Ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso, come la decisione di ricorrere alla psicoterapia per superare il dolore degli aborti spontanei, l'esplorazione dell'adozione e i numerosi incontri con ginecologi, alcuni dei quali si sono rivelati deludenti. Murino non nasconde le difficoltà affrontate, menzionando il cambio di ben quattordici ginecologi, evidenziando come alcuni professionisti abbiano commesso errori e mancato di empatia. L'incontro con il dottor Didier Delafontaine, capace di condividere il suo dolore, segna una svolta fondamentale. L'attrice si sofferma sul ruolo cruciale del supporto medico e psicologico nel superare gli ostacoli incontrati nel cammino verso la maternità, evidenziando l'importanza di trovare professionisti competenti e umani, in grado di comprendere e sostenere le emozioni della donna. \Il racconto culmina con la descrizione del parto, un'esperienza intensa e dolorosa, ma vissuta con forza e determinazione. Murino parla apertamente del travaglio prolungato e delle sofferenze fisiche, senza nascondere la complessità dell'esperienza. Afferma di aver desiderato con tutte le sue forze quel figlio, sottolineando l'importanza della volontà e della perseveranza. Nonostante le difficoltà, Murino sottolinea che la maternità non era una necessità per sentirsi completa come donna, evidenziando un profondo senso di indipendenza e autostima. L'attrice racconta anche dettagli della sua gravidanza, come l'aumento di peso, l'importanza del ferro e la sua quasi vegetariana, e la somiglianza di suo figlio con il padre, Edoardo. In definitiva, la testimonianza di Caterina Murino è un inno alla resilienza, alla forza di volontà e alla bellezza della maternità, un invito a riflettere sulle sfide e le gioie che accompagnano questo straordinario viaggio, indipendentemente dall'età





