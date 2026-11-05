Caterina Varzi ricorda Tinto Brass: l'ultima colazione e il premio alla Mostra

Caterina Varzi racconta l'ultimo giorno con Tinto Brass alla mostra del cinema, tra leggerezza e sorpresa. Un ricordo intimo del regista scomparso.

Caterina Varzi, attuale compagna del regista Tinto Brass, ha condiviso con il Corriere della Sera i dettagli toccanti delle ultime ore trascorse insieme, sottolineando come la differenza di età tra i due sia stata sempre irrilevante. Nonostante lei abbia 65 anni e lui 93 anni, la loro vita è stata condivisa intensamente negli ultimi vent'anni, dedicata a pensare e progettare il futuro con il motto di non arrendersi mai. Varzi descrive un momento di grande serenità nell'ultima mattina, prima che la morte del celebre cineasta sopravvenisse inaspettatamente dopo una colazione insieme.

L'ultima giornata e la morte a sola Farnese

La giornata era iniziata con un tono leggero e una battuta spiritosa, quando Varzi ha svegliato Brass chiedendogli perché non si alzasse dal letto, dato che fuori era ancora buio e nuvoloso. Lui aveva risposto con ironia che era ancora notte, e dopo aver chiesto se volesse restare a letto, ha deciso di alzarsi per fare colazione, mostrando la stessa vitalità di sempre. Dopo il pasto, Varzi lo ha rimproverato giocoso per aver cercato di furbare, e lui ha riso, un suono che ora le porta conforto nel ricordo.

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Poco dopo, mentre il regista si dirigeva verso il bagno per farsi la barba, è arrivato un urlo che ha segnalato il tragico epilogo. La badante ha chiamato Varzi e ha trovato Tinto Brass senza vita, senza che avesse sofferto minimamente. La morte è avvenuta nella sua amata casa di sola Farnese, luogo che Brass aveva condiviso con la sua prima moglie, Carla Cipriani, fino alla morte di lei nel 2006. Varzi si consola pensando che la sua partenza sia stata indolore e senza dolore.

Il difficile inverno e la ripresa del premio alla Mostra

Prima di questa fine improvvisa, Tinto Brass aveva attraversato un inverno estremamente duro, segnato da due episodi di setticemia e da un isolamento forzato in casa a causa di una frana che aveva bloccato la strada di accesso. Né Varzi né il suo medico si aspettavano un peggioramento così rapido, dato che la notizia del premio alla Mostra del Cinema aveva provocato in lui una ripresa insperata delle forze. Questa notizia aveva rallegrato Varzi, permettendole di godersi ancora un po' il Tinto attaccato alla vita e orgoglioso dei riconoscimenti.

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Brass leggeva con entusiasmo gli articoli che uscivano su di lui, commentando con soddisfazione che ancora si ricordavano di lui fino all'ultimo. Pur sperando di poter essere presente fisicamente al Lido per il premio, la distanza era troppo alta a causa del rischio per la sua salute fragile, rendendo la sua presenza impossibile. Questo riconoscimento è arrivato a simboleggiare la sua resistenza e l'affetto duraturo della critica e del pubblico verso il suo cinema controverso e brillante.

I grandi amori e lalegacy di Tinto Brass

La vita di Tinto Brass è stata segnata da grandi amori, incluso un matrimonio durato cinquant'anni con Carla Cipriani, e ora Caterina Varzi accompagna il regista nel suo ultimo viaggio, accanto a lui anche nella malattia. La loro relazione, nata negli ultimi anni della sua vita, ha offerto a Brass un nuovo slancio e una nuova prospettiva, sfatando i luoghi comuni sulle differenze di età nelle coppie. Varzi, che ricorda questi momenti con dolcezza e risata, diventa la custode di una memoria intima che va oltre lo scandalo o la notorietà del nome.

Questa testimonianza offre un ritratto umano e vulnerabile di Tinto Brass, lontano dalle polemiche artistiche e centrato sulla dignità della morte e sulla bellezza di un amore tardivo. La scelta di Varzi di condividere questi dettagli personali aiuta a comprendere la complessità della figura del regista, non solo come autore di film provocatori, ma come uomo che ha cercato la felicità e la connessione umana fino all'ultimo respiro. Il suo legacy non è solo cinematografico, ma risiede anche nelle vite toccate dalla sua presenza e dalla sua capacità di amare e vivere intensamente.