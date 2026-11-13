Caterina Varzi risponde a Don Antoniazzi: 'I film di Tinto Brass non sono violenza'

La vedova di Tinto Brass, Caterina Varzi, confuta le accuse del parroco Don Antoniazzi sul cinema del regista, definendo inaccettabile il paragone con la tragedia di Giulia Cecchettin e difendendo la libertà femminile nelle pellicole.

Caterina Varzi, vedova del regista veneziano Tinto Brass, ha lanciato una durissima replica pubblica alle critiche mosse contro il cinema del marito da parte del parroco Don Gianni Antoniazzi. La donna ha chiarito con fermezza che l'associazioni del suo coniuge alla riduzione delle donne a oggetti sessuali sono false e profondamente inaccettabili. Inoltre, ha condannato con energia il confronto tirato dal sacerdote tra le tematiche erotiche nei film di Brass e la recente tragedia di Giulia Cecchettin, un paragone che Varzi ha definito offensivo per la memoria delle vittime di femminicidio.

Il confronto con le accuse del parroco

La questione è nata dalle esternazioni rilasciate da Don Gianni Antoniazzi nel bollettino parrocchiale della sua comunità, dove il sacerdote aveva espresso dissenso riguardo alla poetica cinematografica di Tinto Brass. Il prete aveva accusato il regista veneziano di aver trasformato le figure femminili in semplici oggetti privi di agency o dignità autonoma. Questa posizione ha scatenato una reazione immediata da parte di Caterina Varzi, che ha colto l'occasione per smontare punto per punto le argomentazioni del religioso, accusandolo di fondare le sue critiche su una totale ignoranza della materia.

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La vedova del regista ha sottolineato come la prima impressione negativa sia stata data dal fatto che Don Gianni Antoniazzi abbia ammesso esplicitamente di non possedere alcuna competenza tecnica o storica riguardo ai film di Tinto. Varzi ha riferito che il sacerdote ha base il suo giudizio solo su qualche breve scena viste alla televisione, un approccio che lei definisce come il "trionfo dell'ignoranza e del pregiudizio sulla conoscenza". Per la vedova, giudicare un'intera produzione artistica basandosi su frammenti superficiali è un errore grave che non tiene conto del contesto culturale e narrativo in cui le opere sono state create.

La difesa dell'eros e della libertà femminile

Al centro della replica di Caterina Varzi vi è una netta contestazione dell'interpretazione che il parroco dà del ruolo della donna nel cinema di Tinto Brass. La vedova ha enfatizzato che chiunque abbia una conoscenza approfondita della filmografia del marito sa che le protagoniste non sono mai state rappresentate come oggetti passivi. Al contrario, le donne nei film di Tinto Brass sono sempre state figure libere, anticonformiste e iconiche, caratterizzate da una forte padronanza del proprio corpo e delle proprie scelte. Questa lettura dell'opera di Brass è fondamentale per comprendere la visione artistica del regista, che ha sempre cercato di esplorare la sensualità senza sottometterla a una logica di oggettivazione maschile tradizionale.

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Un altro aspetto che ha particolarmente ferito Caterina Varzi è stato l'accostamento fatto da Don Gianni Antoniazzi tra l'eros, inteso come libertà e gioia di vivere, e la violenza domestica o il femminicidio. La vedova ha dichiarato che confondere questi elementi è inaccettabile e privo di rispetto per le vittime reali di tali crimini. Per Varzi, il cinema di Tinto Brass celebrava la vita e la bellezza, non la distruzione della persona femminile. Definire tale confronto un errore grave significa proteggere il confine etico tra la rappresentazione artistica della sessualità consensuale e la violenza reale che le donne subiscono nella società.

Il legame di Tinto Brass con Venezia

Oltre alla difesa artistica ed etica, Caterina Varzi ha voluto ribadire il profondo legame che univa suo marito alla città di Venezia. Il regista era infatti molto legato a questa terra, che ha saputo accoglierlo come uno dei suoi figli più geniali. Varzi ha sottolineato che non vi è alcun motivo di vergognarsi per questo legame, poiché Tinto Brass ha saputo rappresentare la bellezza e la sensualità italiana in tutto il mondo, portando l'immagine di Venezia oltre i confini nazionali. La città è stata un teatro fondamentale per le sue pellicole, influenzandone l'estetica e i temi ricorrenti.

La difesa pubblica di Caterina Varzi si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo dell'arte e della religione nella società contemporanea. Mentre alcune voci chiedono una maggiore sensibilità verso le tematiche di genere, altre sostengono la necessità di distinguere tra finzione cinematografica e realtà sociale. La risposta della vedova di Tinto Brass offre una prospettiva chiara: il suo coniuge non ha mai cercato di umiliare le donne, ma di celebrare la loro forza e la loro indipendenza attraverso uno sguardo artistico unico. Questo dibattito continuerà probabilmente a vivacizzare le conversazioni culturali e sociali nei prossimi mesi, mantenendo alta l'attenzione sull'importanza di un'interpretazione corretta delle opere d'arte.