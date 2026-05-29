Catherine Birmingham: 'Combatterò per i miei bimbi fino a che respiro'

La madre di tre figli, Catherine Birmingham, ha scelto di vivere in un casolare a Palmoli, in Abruzzo, lontano dalla scuola tradizionale e con uno stile di vita rurale. Nel novembre 2025, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia e ha collocato i bambini in una struttura protetta a Vasto. Birmingham si definisce una ribelle e rivendica la sua posizione sull'istruzione parentale, sostenendo che spetta ai genitori decidere sulla formazione dei figli. Nel suo libro, Birmingham scrive che la società ha abusato, colpito, represso, avvelenato, manipolato e traumatizzato i suoi cittadini, ma sottolinea che la società è composta anche da lei e che con consapevolezza e conoscenza si possono cambiare le cose. La questione dello zucchero raffinato, diventata uno dei simboli della narrazione mediatica sul caso, viene ridimensionata da Birmingham, che spiega di aver semplicemente scelto alternative via via che le scopriva. Sulla questione dell'istruzione parentale, Birmingham non si discosta dalla posizione del suo avvocato Simone Pillon, che ribadisce che spetta ai genitori decidere sulla formazione dei figli. Birmingham si dice delusa dal fatto che non sia stato dato un giudizio senza nemmeno comprenderla e si aspettava un dialogo che all'inizio non è arrivato. Nonostante la battaglia legale ancora aperta, Birmingham non lascia spazio al dubbio e afferma che combatterà per i suoi bambini fino a che avrà respiro.

Catherine Birmingham , madre di tre figli, ha scelto di vivere in un casolare a Palmoli , in Abruzzo , lontano dalla scuola tradizionale e con uno stile di vita rurale.

Nel novembre 2025, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia e ha collocato i bambini in una struttura protetta a Vasto. Birmingham si definisce una ribelle e rivendica la sua posizione sull'istruzione parentale, sostenendo che spetta ai genitori decidere sulla formazione dei figli.

Nel suo libro, Birmingham scrive che la società ha abusato, colpito, represso, avvelenato, manipolato e traumatizzato i suoi cittadini, ma sottolinea che la società è composta anche da lei e che con consapevolezza e conoscenza si possono cambiare le cose. La questione dello zucchero raffinato, diventata uno dei simboli della narrazione mediatica sul caso, viene ridimensionata da Birmingham, che spiega di aver semplicemente scelto alternative via via che le scopriva.

Sulla questione dell'istruzione parentale, Birmingham non si discosta dalla posizione del suo avvocato Simone Pillon, che ribadisce che spetta ai genitori decidere sulla formazione dei figli. Birmingham si dice delusa dal fatto che non sia stato dato un giudizio senza nemmeno comprenderla e si aspettava un dialogo che all'inizio non è arrivato. Nonostante la battaglia legale ancora aperta, Birmingham non lascia spazio al dubbio e afferma che combatterà per i suoi bambini fino a che avrà respiro





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