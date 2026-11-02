Catherine Birmingham docente all'Inpef di Roma: la madre della famiglia nel bosco

Catherine Birmingham, madre della famiglia nel bosco, terrà un corso all'Inpef di Roma sull'intelligenza naturale, in vista dell'udienza in corte d'Appello all'Aquila.

Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, diventa docente all'Istituto nazionale di Pedagogia Familiare di Roma, l'Inpef, nell'ambito di un corso dedicato all' intelligenza naturale. La novità arriva a ridosso dell'udienza, prevista per domani, in cui la corte d'Appello dell'Aquila discuterà il reclamo presentato nel caso che riguarda la famiglia.

L'incarico affidato a Birmingham è stato confermato dall'avvocato Simone Pillon, che assiste la famiglia. Secondo quanto riferito, l'ex istruttrice di equitazione australiana porterà la propria esperienza e la propria testimonianza personale e professionale ai partecipanti al corso.

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Il tema portante del corso riguarda il modello dell'intelligenza naturale, che secondo gli organizzatori sarebbe preferibile rispetto a un'intelligenza artificiale basata sul conformismo, sui luoghi comuni e sull'imposizione di modelli di vita.

Il ruolo dell'Inpef nei corsi di formazione

L'Inpef è un ente accreditato dal Miur e aderente al progetto Carta del docente. L'istituto organizza corsi di formazione rivolti agli insegnanti e percorsi in ambito giuridico, rientrando in un'offerta formativa strutturata.

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Nel caso specifico, il percorso unisce studio, riflessione teorica e approfondimento. In sostanza, Birmingham dovrà raccontare le proprie esperienze ai corsisti, portando un contributo diretto legato alla sua vita quotidiana e al suo percorso personale.

Le smentite sul compenso e il rimborso spese

Pillon ha smentito la notizia secondo cui Birmingham avrebbe pattuito un compenso di 60 euro l'ora con l'istituto nazionale di pedagogia familiare. Il legale ha precisato che la collaborazione non è finalizzata a reperire risorse per la costruzione della nuova casa familiare.

Secondo l'avvocato, l'incarico prevede poco più di un rimborso spese. Pillon ha inoltre descritto Birmingham come una persona colta, preparata e dotata di grande intelligenza, sottolineando che potrà offrire ai partecipanti un ottimo contributo esperienziale, sia come madre sia come professionista.

La memoria difensiva e l'udienza all'Aquila

Il nuovo lavoro della madre si affianca alla memoria di 36 pagine presentata dal legale della famiglia. Il documento raccoglie i punti a favore del ritorno stabile dei bambini a casa e mette in evidenza i cambiamenti intervenuti nel nucleo familiare.

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In particolare, la memoria richiama quanto accaduto a partire dal novembre 2025, quando è stato imposto l'allontanamento dei tre figli, collocati in una struttura a Vasto. L'udienza davanti alla corte d'Appello dell'Aquila sarà l'occasione per discutere il reclamo e valutare le richieste della difesa.