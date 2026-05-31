Catherine Birmingham: la mia verità sulla vita nel bosco e il desiderio dei bambini di tornare a casa

L'intervista a Domenica In con Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, che racconta la sua storia, i valori che guida la sua famiglia e la decisione di cercare una nuova casa per ascoltare il desiderio dei figli di tornare a vivere in un contesto più tradizionale.

La trasmissione Domenica In ha dedicato un ampio spazio all'intervista con Catherine Birmingham , mamma di una famiglia notissima per la sua scelta di vivere isolata nel bosco.

Catherine è intervenuta per presentare il suo libro La mia verità, nel quale intende finalmente chiarire i tanti punti oscuri e le bugie circolate sulla sua vita familiare. Ha raccontato la sua infanzia in una famiglia numerosa e a contatto con la natura, cresciuta insieme a cinque sorelle e una madre che descrive come una donna libera e una guerriera. Questi valori di libertà e semplicità sono quelli che cerca di trasmettere ai suoi figli.

Il suo incontro con Nathan è avvenuto in circostanze particolari: lui si è dichiarato solo dopo otto mesi, quando ha saputo che lei sarebbe andata a vivere in Italia. La gravidanza è arrivata subito e il 1 dicembre 2021 si sono sposati con una piccola cerimonia nella loro casa nel bosco, alla quale hanno partecipato anche i figli.

La scelta di quella dimora, trovata tramite un'agenzia, non era dettata da un desiderio di isolamento totale: accanto c'era un villaggio, proprio per permettere una socializzazione adeguata dei bambini. Senza l'esigenza dei figli, probabilmente la coppia avrebbe scelto l'Alaska. Attualmente la famiglia sta affrontando un periodo di transizione: i bambini esprimono il desiderio di tornare a casa, e Catherine vuole ascoltare questa esigenza per trovare un nuovo equilibrio.

Pur essendo felici della vita nel bosco, stanno valutando una nuova sistemazione che risponda alle necessità di tutti. La intervista si è chiusa con la promessa di tornare a parlare pubblicamente per smentire le numerose inesattezze diffuse sul loro conto





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