Catherine racconta la verità attraverso il bosco: lo scrittore memoir su un caso giudiziario

Catherine, la donna protagonista del caso giudiziario che si è estesa e seguita per i media per mesi, racconta la verità attraverso il suo libro 'La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco' edito da Solferino. Attraverso le sue memorie e i suoi pensieri maturati nell'isolato casolare nel bosco, Catherine ripercorre le sue esperienze e le scelte di vita alternative. Il romanzo è una riflessione sul sistema giudiziario e la necessità di trovare una forma di integrazione familiare e culturale contro corrente呼び

La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco è il nuovo libro edito da Solferino composto da 272 pagine. La donna, Catherine , ha vissuto per tutta la sua infanzia e adolescenza nella casa famiglia di Vasto sostenuta dai suoi tre figli fino all'allontanamento dalla comunità per via di una decisione del Tribunale per i minorenni.

Tuttavia, nel casolare nel bosco che definisce una 'spettacolo di dimora', Catherine ha potuto fondare una comunità creativa e ripescarsi nei pensieri e nelle notti insonni. Nel suo diario online, Catherine aggiorna con minore frequenza dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, ma alcune sezioni risultano eliminate.

In uno dei contenuti ancora disponibili, Catherine spiega il silenzio scavando le ragioni della sua assenza: «In questo momento difficile che stiamo vivendo come famiglia, ringrazio il mondo per le preghiere, il supporto, le parole, i messaggi, le email e i pensieri che ci siete rivolti per una causa più grande della nostra famiglia. Mi scuso per la mia assenza, ma i miei figli sono sempre stati e saranno sempre la mia priorità.

Con tutto il nostro amore e la nostra luce, Catherine e la sua tribù»





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