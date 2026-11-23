L'arresto del boss messicano Fausto Isidro Meza Flores innesca violenti scontri a Sinaloa. Bilancio di 11 vittime, tra cui 4 militari, e intensificazione delle operazioni congiunte con gli USA.

La cattura di Fausto Isidro Meza Flores, boss del narcotraffico messicano noto come El Chapo Isidro, ha scatenato un'ondata di violenza nelle città di Guasave, Ahome, Guamúchil e Navolato, nello Stato di Sinaloa. Gli scontri legati all'operazione hanno provocato il decesso di undici persone, tra cui quattro militari delle Forze Speciali messicane. L'intervento coordinato ha messo in luce la complessità delle operazioni antidroca nella regione, segnando un momento critico per la sicurezza pubblica locale.

Dettagli Operativi e Risvolto Criminale

L'operazione, condotta dalle Forze Speciali della Guardia Nazionale e dell'Esercito sotto la Segreteria di Pubblica Sicurezza dello Stato di Sinaloa, ha portato all'arresto diretto di Meza Flores e di due suoi stretti collaboratori. Tra i fermati figurano il cugino German Rolando Gálvez Meza, soprannominato El Serafín, considerato il numero due dell'organizzazione, e il cognato, operatore finanziario che gestiva le transazioni illecite del boss. Nella perquisizione dei covo sono stati sequestrati grandi quantità di droga, ingenti somme in contanti, dieci armi automatiche e un lanciagranate, elementi che testimoniano la capacità militare della cellula.

Also read Cattura di El Chapo Isidro in Messico

Tensioni e Reazioni dei Stakeholder

La reazione dei subordinati di El Chapo Isidro è stata immediata e brutale, con l'organizzazione di circa dieci posti di blocco stradali utilizzando veicoli in fiamme sulle vie d'uscita delle città. Questi atti di intimidazione hanno creato un clima di terrore, interrotto solo dalle forze dell'ordine. Il capo del governo statale, Manolo Curiel Salazar, ha dichiarato lo stato di allerta gialla a Sinaloa per due giorni, indicando la gravità della minaccia residua. Nonostante la tensione, le autorità hanno cercato di mantenere un tono di controllo, evidenziando la collaborazione internazionale che ha reso possibile l'irruzione nel cuore del territorio del cartello.

Profilo Criminale e Minaccia Globale

Fausto Isidro Meza Flores era inserito nella lista dei dieci più ricercati dall'FBI dal febbraio 2025, con una taglia di cinque milioni di dollari sulla sua testa. Il governo di Washington lo definiva l'uomo più pericoloso del Messico. Secondo i fascicoli dell'agenzia statunitense, Meza Flores era accusato di traffico di almeno una tonnellata di droghe, tra cui metanfetamina, cocaina, eroina e marijuana, oltre che di possesso illegale di armi. In Messico, era ricercato per appartenenza alla criminalità organizzata. La sua rete criminale si estendeva oltre i confini nazionali, influenzando le rotte di distribuzione verso gli Stati Uniti.

Advertisement

Impatto Sociale e Risvolti Sanitari

La violenza si è estesa anche ad ambiti pubblici non legati direttamente allo scontro armato, causando disagi significativi alla cittadinanza. A Guasave, diverse sparatorie sono esplose nello stadio locale, dove si stava disputando una partita di baseball del campionato federale. Il pubblico ha dovuto mettersi al riparo e i giocatori sono stati fatti rientrare negli spogliatoi in tutta fretta. Questo evento sottolinea come l'instabilità generata dalla lotta al narcotraffico colpisca indiscriminatamente la vita quotidiana e le attività sportive, aumentando l'insicurezza percepita dalla popolazione civile.

Cooperazione Internazionale e Prossimi Passi

Rosa Icela Rodriguez Velasquez, ministro dell'Interno del Messico a capo della Segreteria di Gobernación, ha espresso congratulazioni al Segretario per la Sicurezza e la Protezione dei Cittadini, Omar García Harfuch, e al capo della Segreteria della Difesa Nazionale, generale Ricardo Trevilla Trejo. Ha anche espresso cordoglio per le famiglie dei quattro militari caduti, attribuendo il successo a un lungo lavoro di intelligence e alla cooperazione con gli Stati Uniti. Sotto la presidenza di Claudia Sheinbaum, sono stati consegnati agli USA novantadue boss e trafficanti, proseguendo l'intensificazione delle operazioni antidroga iniziate con i predecessori.