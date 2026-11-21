L'esercito messicano cattura Fausto Isidro Meza Flores, capo dei Beltran Leyva. Nuovi scontri a Guasave e violenza nei quartieri. La posta in gioco è alta.

La notte tra il 20 e il 21 novembre ha segnato un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzata in Messico, con la cattura di Fausto Isidro Meza Flores, noto come " El Chapo Isidro", leader del Cartel Beltran Leyva. L'operazione, realizzata dall' Esercito Messicano con il supporto operativo degli Stati Uniti, ha portato il boss detenuto nel carcere di Città del Messico.

La figura di Fausto Isidro Meza Flores è stata classificata tra le più pericolose a livello internazionale, tanto da essere inserito nell'elenco dei "10 most wanted" dell'FBI. La conferma ufficiale dell'arresto è stata diramata dal Ministero della Difesa messicano, sottolineando l'importanza strategica di questa operazione congiunta contro le strutture gerarchiche dei cartelli.

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Sialoa in Fiamme Dopo la Cattura

Immediatamente dopo la cattura, avvenuta nella cittadina di Guasave nello stato di Sinaloa, sono scoppiati violenti disordini e attacchi alle forze di sicurezza da parte di milizie armate fedeli al cartello. I narcos hanno iniziato a sparare in diversi quartieri, creando un clima di terrore che ha colpito direttamente la popolazione civile presente in zone pubbliche.

I conflitti hanno interessato anche il Kuroda Park, lo stadio di baseball dove si stava svolgendo una partita del campionato federale. Il pubblico, in preda al panico, ha abbandonato la struttura correndo per mettersi in salvo. I colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti chiaramente all'esterno dello stadio, dimostrando l'escalation della violenza in una zona tipicamente frequentata dai cittadini.

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Confronto Aero-Terrestre e Tattiche Belliche

Il confronto tra l'Esercito federale e i gruppi paramilitari dei cartelli ha raggiunto livelli di intensità rari, trasformando Guasave in un campo di battaglia attivo. Sono stati registrati scontri terra-aria, con l'esercito che ha impiegato mezzi aerei per neutralizzare le posizioni nemiche. Questa risposta militare aggressiva indica la determinazione delle forze dell'ordine a contrastare la resistenza organizzata dai narcos.

Footage video riprende l'utilizzo di elicotteri UH-60M Black Hawks della Marina messicana, equipaggiati con mitragliatrici rotanti M134 Minigun per ingaggiare forze paramilitari ostili sottostanti. Questi gruppi armati, operanti sotto il comando del Cártel de Guasave, hanno risposto incendiando numerosi camion sulle principali arterie stradali per bloccare l'avanzata delle forze governative.

La Storia del Cartel e le Accuse Federali

Il leader arrestato, Fausto Isidro Meza Flores, ha guidato i narcos dei "Beltran Leyva", un gruppo che inizialmente faceva parte del Cartel di Sinaloa. A Guasave, i banditi hanno creato un ramo indipendente ribattezzato "Los Mazatlecos", dimostrando la frammentazione e la resilienza delle organizzazioni criminali locali. Questa separazione strategica ha permesso a El Chapo Isidro di consolidare il potere nella regione.

Le accuse legali contro il boss risalgono a diversi anni fa, con una prima incriminazione negli Stati Uniti nel 2012 e un'altra nel 2019. L'FBI lo accusa di possesso, distribuzione e importazione di grandi quantità di eroina, metanfetamine, fentanyl e marijuana negli Stati Uniti. Per la sua cattura era stata offerta una taglia di 5 milioni di dollari, a testimonianza del grave pericolo che rappresentava per la sicurezza pubblica transnazionale.