Caudalie Brera: Live Painting e Sorprese Esclusive con iO Donna

Il 22 e 23 aprile, la boutique Caudalie in Brera ospita un evento speciale con iO Donna: live painting della vetrina, anteprima di una nuova fragranza e omaggi esclusivi per i visitatori.

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Il 22 e 23 aprile, fai una sosta alla boutique Caudalie in Brera: ti attende una live performance e una sorpresa firmata iO Donna e Caudalie. Il rinomato brand francese di bellezza, sfruttando l'energia creativa del territorio, presenterà una nuova creazione olfattiva: un jus che cattura l'essenza delle vigne. In anteprima, potrai scoprire la nuova fragranza della maison, racchiusa in un flacone prezioso, tondo e levigato come una pepita, che trasforma ogni eau de beauté in un piccolo oggetto da collezione, da vivere e da portare con sé.

Il 22 e 23 aprile, dalle 14 alle 18, l'artista celebrerà la bellezza con un suggestivo live painting della vetrina, regalando ai passanti un'esperienza visiva unica. All'interno dello store, potrai immergerti in un viaggio sensoriale tra le note e le referenze più amate del brand. Le hostess iO Donna, presenti tra Via Fiori Chiari e Via Brera, ti riserveranno un omaggio speciale: una tote bag contenente un tabloid ricco di creatività, dedicato alla storia e ai valori del brand, e un pratico gadget firmato Caudalie.

L'iniziativa mira a celebrare l'unione tra il mondo della bellezza e quello dell'arte, offrendo un'esperienza immersiva e memorabile





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