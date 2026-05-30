Gruppi per i diritti civili hanno intentato una causa contro il centro di detenzione per immigrati di El Paso, in Texas, per presunte violazioni dei diritti umani.

I gruppi per i diritti civili hanno intentato una causa per presunte violazioni dei diritti umani nel più grande centro di detenzione per immigrati degli Stati Uniti a El Paso, in Texas .

La causa è stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto occidentale del Texas, e nomina tra gli imputati l'operatore del campo, l'U.S. Immigration and Customs Enforcement, e l'agenzia madre, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Il campo, chiamato Camp East Montana, è stato costruito per ospitare fino a 5.000 migranti e ha una capacità di detenzione di oltre 2.700 persone.

La causa è stata presentata dall'American Civil Liberties Union, insieme ad altri gruppi, per conto di quattro persone attualmente detenute nel campo. Secondo la causa, i detenuti sono stati sottoposti a trattamenti inumani, tra cui abusi fisici da parte dei guardiani, cure mediche e psicologiche inadeguate e condizioni igieniche povere.

Inoltre, i detenuti sono stati sottoposti a isolamento e hanno avuto accesso limitato ai servizi di base come la doccia e il bagno. La causa cita anche il caso di un detenuto che è morto a causa di una polmonite e di un altro che è stato rilasciato dopo aver subito un cancro e non essere stato fornito di terapia. Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale non ha ancora risposto alla richiesta di commento.

La causa è considerata un passo importante per migliorare le condizioni dei detenuti nel campo e per assicurare che gli standard di detenzione siano rispettati





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