Cavalli in fuga a Roma: panico durante le prove per la parata dell'80° anniversario della Repubblica

Un vigile urbano ha fatto esplodere dei fuochi d'artificio senza autorizzazione durante le prove notturne per la parata dell'80° anniversario della Repubblica italiana a Roma, causando la fuga di circa 35 cavalli e ferendo diversi cavalieri. L'incidente ha discreditato l'immagine del Corpo e dei suoi ufficiali, secondo il comandante della polizia di Roma.

Un cavallo in libertà ha causato panico durante le prove notturne di una parata per l'80° anniversario della Repubblica italiana a Roma. Le prove si sono trasformate in un incubo quando un vigile urbano ha fatto esplodere dei fuochi d'artificio senza autorizzazione, spaventando i cavalli e causando la fuga di circa 35 di essi sulla trafficata via Cristoforo Colombo.

Diversi cavalieri sono stati disarcionati e un soldato di 22 anni ha riportato ferite gravi, ma non in pericolo di vita. Circa 15 cavalli sono stati feriti, ma nessuno è stato abbattuto. L'incidente ha discreditato l'immagine del Corpo e dei suoi ufficiali, secondo il comandante della polizia di Roma, Mario De Sclavis.

Le prove si stavano svolgendo vicino alle antiche Terme di Caracalla, dove le unità a cavallo dell'esercito, dei carabinieri e della polizia stavano facendo le prove per la parata annuale del 2 giugno





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