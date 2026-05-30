Cavalli in fuga per colpa di fuochi d'artificio: caos nella notte a Roma, feriti quattro forze dell'ordine

Una trentina di cavalli destinati alle prove della parata della Festa della Repubblica è scappata a causa dell'esplosione di una batteria di fuochi d'artificio nei pressi delle Terme di Caracalla, provocando incidenti stradali, quattro feriti tra militari e poliziotti e danni a numerosi veicoli. Le indagini puntano su un possibile responsabile tra i vigili urbani, mentre le autorità valutano nuove misure di sicurezza per gli eventi pubblici.

Momenti di caos nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma , quando una trentina di cavalli destinati alle prove della parata della Festa della Repubblica è sfuggita al controllo dei conduttori, scatenando una corsa incontrollata per diverse vie della capitale.

Verso la mezzanotte gli esemplari erano accalcati in posizione di attesa nell'area delle Terme di Caracalla, pronti a essere imbrigliati per le esercitazioni previste. Un improvviso botto, attribuito all'esplosione di una batteria di fuochi d'artificio accesa a circa duecento metri dal raduno, ha provocato il panico nella mandria.

Spaventati dalle detonazioni, i cavalli, molti dei quali bardati a festa, hanno precipitato verso Roma sud, attraversando viale Asia, via Cristoforo Colombo, via Pindaro e via Beccari, dove sono stati ripresi da numerosi cittadini che hanno condiviso i video sui social. La corsa sfrenata ha provocato l'impatto contro diverse automobili, provocando danni visibili ai veicoli e ferendo tre militari dell'Esercito e una policia della Polizia Locale.

Nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni gravi, mentre una quindicina di cavalli ha subito lievi contusioni. Le forze dell'ordine, supportate dai reparti a cavallo, dai Carabinieri di Roma Centro e dalla Polizia Locale, sono intervenute rapidamente per fermare gli animali e condurli nuovamente al recinto di sicurezza. Nel frattempo i vigili urbani hanno dovuto gestire il traffico e mettere in atto misure di sicurezza per la viabilità dell'area.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. I Carabinieri, in concertazione con il Comando Generale della Polizia Locale, hanno inviato una prima informativa alla Procura e stanno raccogliendo le immagini delle telecamere civili per verificare se le esplosioni siano avvenute in un unico punto o in più aree simultaneamente.

L'ipotesi preliminare indica l'accensione di fuochi pirotecnici non autorizzati, ipotizzando come possibile responsabile un vigile urbano sospettato di aver appostato la batteria di fuochi d'artificio. Gli inquirenti continueranno a esaminare le testimonianze e le prove video per accertare la responsabilità e stabilire se vi siano elementi aggravanti. Al momento non è stata formulata una ricostruzione definitiva, poiché la verifica di tutti i dati è ancora in corso.

La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla gestione della sicurezza durante gli eventi ufficiali e ha spinto le autorità a rivedere le procedure di protezione per le parate cittadine, soprattutto per la tutela di animali e pubblico durante le manifestazioni di grande rilevanza nazionale





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