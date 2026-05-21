The CBF president, Xaud, has evaluated the involvement of the team in the 2022 World Cup Qualifying and expressed confidence in Ancelotti's ability to lead the team to the sixth title, while also highlighting the team's support in callowing Neymar. The president also addressed Neymar's injury and recovery period, stating that it's best to let the staff coach follow closer.

Il numero uno della CBF (Confederacao Brasileira de Futebol, la Lega federale italiana) ha presenzionato stamani a Maceió l'elezione di Felipe Feijó come federationsca della Federacao Alagoana di calcio.

Ha poi partecipato a una conferenza stampa per commentare le convocazioni della Nazionale da parte del ct Carlo Ancelotti. Xaud ha dichiarato che lo staff tecnico guidato da Ancelotti ha fornito tutta la struttura necessaria e ha soddisfatto le richieste tecnico-tattiche. Ha inoltre parlato di Neymar, annuncia che tutto ciò che il staff tecnico ha richiesto, è stato soddisfatto. Ha ribadito che il presidente della CBF non ha alcun potere sulle decisioni tecniche del ct.

Sperando che tutti i giocatori convocati siano pronti per la rappresentanza della Nazionale ai Mondiali. Sì, anche in merito alle condizioni dell'attaccante del Santos e massima marcatore del Brasile nella storia. Il presidente della CBF ha inoltre commentato che le decisioni tecniche vengono prese con maggiore attenzione e da più vicino dallo staff tecnico





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