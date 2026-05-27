CBS non rinnova contratto a Sharyn Alfonsi dopo scontro su reportage prigione salvadoregna

La rete televisiva CBS ha deciso di non rinnovare il contratto alla corrispondente di "60 Minutes" Sharyn Alfonsi in seguito a un disaccordo con il caporedattore Bari riguardante un reportage su una mega-prigione in El Salvador. Il servizio era stato ritirato all'ultimo momento per ragioni politiche, scatenando polemiche e accuse di autocensura. La vicenda solleva questioni sulla libertà di stampa e l'indipendenza editoriale sotto la nuova proprietà Paramount Skydance.

Il caso sollevato dalla rimozione del reportage sulla prigione di El Salvador e dalla decisione di CBS di non rinnovare il contratto a Sharyn Alfonsi mette in luce le tensioni tra libertà di stampa e pressioni politiche ed editoriali all'interno di una rete televisiva storica come CBS , especially in the wake of its acquisition by Paramount Skydance and the appointment of Bari Weiss as editor-in-chief.

La vicenda ha avuto inizio quando la rete ha deciso di ritirare, a poche ore dalla messa in onda, un servizio di Alfonsi per "60 Minutes" dedicato a un mega-carcere in El Salvador dove gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di migranti, per lo più venezuelani, senza processo. Il reportage, che secondo la giornalista era accurato e documentato, è stato accusato da alcuni di essere parziale e da altri di essere stato soppresso per ragioni politiche.

La decisione ha suscitato polemiche sia all'interno della redazione del programma che sul piano politico, con esponenti del Congresso che hanno criticato quella che è stata definita un'atto di autocensura. Successivamente il servizio è stato pubblicato online e trasmesso con un mese di ritardo, ma le conseguenze per la carriera di Alfonsi sono state significative: CBS ha scelto di non rinnovarle il contratto, una mossa che la giornalista ha interpretato come un tentativo di punirla per essersi opposta a modifiche che avrebbero "sanitizzato" il suo lavoro.

Il clima all'interno di CBS è ulteriormente complicato dal cambio di proprietà e dalla nuova leadership editoriale. L'acquisizione di Paramount da parte di Skydance Media, guidata da David Ellison, figlio del noto sostenitore di Donald Trump Larry Ellison, ha portato all'insediamento di Bari Weiss come caporedattore. Ellison aveva assicurato gli organi di regolamentazione che la rete avrebbe rappresentato "varie prospettive ideologiche", un impegno che ora appare sotto esame alla luce di questa vicenda.

La relación between the new management and the journalistic staff seems strained, and Alfonsi's departure sends what she calls a "chilling message" to the entire newsroom. The controversy also must be seen in the context of former President Trump's ongoing attacks on mainstream media, including his threats to revoke the licenses of NBC and ABC and his previous lawsuit against Paramount over a "60 Minutes" interview with Kamala Harris.

The intersection of media ownership, editorial independence, and political pressure creates a volatile environment for investigative journalism. While CBS has not commented directly on Alfonsi's contract, the actions speak to a broader pattern of news organizations facing internal and external pressures that can compromise their ability to report without fear or favor.

The implications for the future of hard-hitting journalism on American television are significant, as networks balance the need to maintain audience trust with the demands of owners and advertisers in a highly polarized climate. This case serves as a test of whether legacy news magazines can continue to hold power accountable under new ownership structures that may have ideological leanings.

For Alfonsi, the professional cost has been high, but she frames it as a matter of principle: refusing to alter a factual report to suit political considerations. The story continues to evolve, with media watchdogs and press freedom advocates likely to scrutinize CBS's actions closely in the coming months





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