Cechia: Tens of Thousands Protest Prague TV Fee Cut

Tens of thousands demonstrate in Prague against government plan to scrap public broadcasting fee and move funding to state budget.

Decine di migliaia di persone si sono radunate a Praga nel Parco Letná domenica 15 novembre 2026 per protestare contro il piano del governo ceco di eliminare la tassa di abbonamento per la televisione pubblica. La manifestazione, che ha visto partecipanti che intasavano le stazioni della metropolitana vicine, ha rappresentato una risposta massiccia alla proposta legislativa che mirerebbe a trasferire il finanziamento delle emittenti pubbliche direttamente al bilancio dello Stato.

Dettagli del Piano Governativo e Contesto Storico

Il piano proposto dal governo populista del primo ministro miliardario Andrej Babis prevede l'abolizione del canone radiotelevisivo mensile di 205 corone, corrispondenti a circa 9,26 dollari per famiglia. Questo canale di finanziamento attuale verrebbe sostituito da fondi stanziati attraverso il bilancio statale generale, una mossa che la coalizione di governo sostiene sarà più efficiente. Il disegno di legge, che ha già superato una votazione preliminare, attende ora ulteriori dibattiti parlamentari prima di eventuali decisioni finali. Le autorità locali avevano stimato che centinaia di migliaia di persone avrebbero partecipato alla protesta nei giorni precedenti alla festività del 17 novembre.

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Analogie con l'Ungheria e Critiche all'Indipendenza

I partiti dell'opposizione ceca hanno fortemente criticato la proposta, paragonandola alle politiche mediatiche adottate in Ungheria dall'ex primo ministro Viktor Orban. Durante il suo mandato, Orban ha costruito un'ampia rete di media filogovernativi, erodendo significativamente l'indipendenza editoriale del settore. I critici sostengono che il trasferimento dei fondi al bilancio statale indebolirebbe il legame diretto tra le emittenti e i loro telespettatori paganti. Questo nuovo modello renderebbe il settore altamente vulnerabile a pressioni politiche dirette da parte dell'esecutivo di turno, minacciando la libertà di stampa.

Simbolismo della Rivoluzione di Velluto

La data e il luogo della protesta non erano casuali, poiché si svolgono in un contesto fortemente simbolico legato alla storia recente della nazione. La manifestazione si è tenuta nei giorni che precedono il 17 novembre, data che commemora la Rivoluzione di Velluto del 1989. Questo evento storico spazzò via il regime comunista e portò al potere il dissidente drammaturgo Vaclav Havel. I manifestanti hanno riempito rapidamente la zona davanti al palco nel Parco Letná, con molti partecipanti che indossavano cappelli a punta piegati con fogli di giornale. Questo gesto era un omaggio a un personaggio animato che da decenni introduce le favole serali per bambini sulla televisione ceca.

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Conseguenze Economiche e Scioperi Settoriali

Oltre alle preoccupazioni geopolitiche e democratiche, la proposta di legge comporta drastiche riduzioni dei budget operativi per le emittenti pubbliche. Un taglio del quindici percento ai finanziamenti, integrato nel pacchetto di riforme, riporterebbe il bilancio nominale della televisione al livello registrato nel 2008. Analogamente, il finanziamento per la radio verrebbe ridotto al livello storico del 2005. Le testate giornalistiche e i sindacati del settore hanno definito queste cifre irrealizzabili per garantire un servizio di qualità adeguato agli standard attuali.

Reazione dei Lavoratori e Alleanze Politiche

La protesta del 15 novembre 2026 è il culmine di unaescalation che ha iniziato con uno sciopero di un giorno condotto dai lavoratori della televisione e della radio pubblica all'inizio di novembre. Questo sciopero ha portato a limitazioni delle trasmissioni e ha attratto il sostegno di artisti e studenti che temono la censura istituzionalizzata. Il governo di Andrej Babis, sostenuto dal partito di estrema destra SPD e dal partito euroscettico Motorists, accusa costantemente i media privati e pubblici di parzialità ideologica. Nonostante la coalizione dichiari di voler proteggere l'indipendenza del sistema informativo, le misure in atto generano un clima di opposizione sempre più organizzato e visibile nelle piazze ceco.