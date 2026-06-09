Cede il controsoffitto in un fast food: clienti inzuppati da scarico del bagno

Un episodio scioccante si è verificato in un fast food alla periferia della Spezia, dove il cedimento di una porzione di controsoffitto ha causato la caduta di liquido proveniente dagli scarichi dei servizi igienici su un gruppo di clienti, tra cui bambini. Le autorità sanitarie hanno disposto la sospensione dell'attività del locale. Il testo riporta anche altri titoli di cronaca e spettacolo.

Nel pomeriggio di lunedì 8 giugno, intorno alle 14, si è verificato un incidente preoccupante in un fast food situato alla periferia della Spezia . Un gruppo di clienti, tra cui due bambini, mentre era seduto nell'area ristorante, è stato travolto da una vera e propria cascata di liquido a causa del cedimento di una porzione del controsoffitto.

Il liquido, come accertato successivamente dai tecnici intervenuti, proveniva dagli scarichi dei servizi igienici dei piani superiori, che erano già stati segnalati fuori servizio. L'improvviso smottamento ha inzuppato completamente i presenti da capo a piedi, generando panico e momenti di forte tensione.

"È stato scioccante", ha raccontato uno dei testimoni a cittadellaspezia.com. "I bambini erano terrorizzati e in lacrime, gli adulti cercavano di capire cosa stesse succedendo". Oltre allo shock immediato, i clienti hanno manifestato viva preoccupazione per le possibili conseguenze igienico-sanitarie, specialmente per i più piccoli, data la natura del liquido fuoriuscito. L'episodio ha quindi sollevato interrogativi sulla manutenzione degli impianti e sulla sicurezza del locale.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e le autorità sanitarie competenti. I presenti hanno sporto denuncia per far luce sulla dinamica dei fatti e sulle responsabilità. A seguito dell'incidente, la Asl 5 ha disposto la sospensione dell'attività di somministrazione del fast food, in atterta di verifiche e Bonifica.

Il testo fornito, oltre a questo fatto di cronaca, racchiude una serie di titoli e cenni ad altre notizie di varia natura, tra cui: Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso, voci su offerte contrattuali Mediaset, il caso di Andrea Cavallari in carcere per la strage di Corinaldo e i suoi problemi, la tecnica dei ladri d'appartamento che usano un filo di colla, il dramma della depressione di Gianmarco Pozzoli, le dinamiche di Temptation Island con Giovanni e Sabrina, l'annuncio di Al Bano sul mai più duetto con Romina Power, il look dopo la chemio di Natalia Paragoni, la polemica sulle spiagge solo per adulti con Valdimir Luxuria e Caterina Balivo, il tifoso della Juve ferito al derby, la storia di Killian Nielsen che ha scoperto il suo vero nome, lo stato di salute di Belen dopo il malore, il malore di Christian Eriksen in campo con la Danimarca, un blitz antidroga a Roma con 11 arresti, la vittoria dell'Italia sulla Grecia, la promozione in serie B dell'Ascoli e la presenza in tribuna del coach di Sinner, e infine il caso del senatore accusato di stupro con le dichiarazioni della vittima.

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