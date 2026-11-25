La CEI presenta lo studio pilota sugli abusi ecclesiastici dal 2001 al 2021. Matteo Zuppi analizza i dati: 378 segnalazioni esaminate, condanne prevalentemente maschili e richieste di perdono alle vittime.

La Conferenza Episcopale Italiana, nota come Cei, ha ufficialmente presentato ad Assisi i risultati del suo studio pilota dedicato alla documentazione dei presunti abusi sessuali. L'indagine analizza i dati relativi a casi in cui chierici hanno commesso reati sessuali su minorenni, reati che sono stati segnalati alle autorità ecclesiastiche italiane nel ventennio compreso tra il 2001 e il 2021. La presentazione, avvenuta in una data specifica a Assisi, è stata guidata dal presidente della Cei, Matteo Zuppi, con l'obiettivo di fornire una lettura chiara e trasparente dei numeri coinvolti.

Dati Statistici e Metodologia Analisi

Il presidente della Cei, Matteo Zuppi, ha comunicato che le segnalazioni totali arrivate nell'arco del ventennio analizzato sono state 426. Di queste, 48 sono state escluse dall'analisi finale, lasciando quindi 378 segnalazioni come oggetto dello studio principale. Per quanto riguarda i presunti autori, i dettagli sui fatti commessi e i provvedimenti giudiziari correlati, sono state esaminate 356 segnalazioni specifiche. Altre 22 sono state escluse per evitare duplicazioni, poiché non è stato indicato come è stato gestito il caso segnalato o perché inviato ad altro soggetto responsabile.

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L'autorità giudiziaria ecclesiastica ha adottato provvedimenti concreti nel 61,2% delle segnalazioni esaminate. Tra gli esiti delle sentenze, prevalgono le condanne, mentre tra le pene inflitte figura in circa un caso su tre la dimissione dallo stato clericale. Sono 123, pari al 34,6% dei 356 chierici segnalati, le persone per le quali risultano provvedimenti della magistratura italiana. Per le presunte vittime, le analisi sono state condotte su 385 schede con dati individuali, garantendo una ricostruzione dettagliata delle narrazioni.

Natura degli Abusi e Vittime Coinvolte

Uno dei dati più sconcertanti emersi è che nell'80,5% dei casi analizzati gli abusi sessuali sui minori non si sono limitati a un singolo episodio, ma si sono verificati in più occasioni. La classificazione dei fatti individua una prevalenza di abusi con contatti fisici, pari al 55,6%, seguiti da quelli con penetrazione o coinvolgimento dei genitali (28,4%). Gli abusi senza contatto fisico rappresentano il 9,3% dei casi totali esaminati.

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I luoghi privati sono quelli maggiormente indicati come scenario degli eventi (37,6%), seguiti dagli ambienti ecclesiastici (24,2%). Nel 33,2% dei casi risultano coinvolte anche altre vittime, evidenziando un pattern di criminalità ricorrente. Per i ricercatori, la ricorrenza degli episodi richiama l'attenzione sui contesti relazionali e sulle asimmetrie di potere che possono favorire situazioni di vulnerabilità nei minori.

Profilo Demografico delle Vittime

La fascia di età prevalente delle presunte vittime di abusi è quella tra i 14 e i 17 anni, come si legge nello studio pilota della Cei. Le vittime sono prevalentemente maschi (69,8%), di cittadinanza italiana nell'86% dei casi. La prevalenza del genere maschile tra le vittime di abuso in contesto ecclesiastico si registra a partire dagli anni '80 e nei decenni successivi risulta stabile nel tempo, indicando un fenomeno strutturale piuttosto che episodico.

Includendo anche le seconde vittime nel calcolo della prevalenza per genere, la percentuale di vittime di genere maschile è pari al 40,0% per i fatti accaduti tra il 1944 e il 1980. Successivamente, sale al 73,5% per i fatti accaduti tra il 1981 e il 2010 e si conferma largamente prevalente (76,8%) rispetto ai fatti accaduti tra il 2011 e il 2021. Questi dati storici sottolineano l'urgenza di una risposta istituzionale adeguata alle esigenze di giustizia.

Reazione di Matteo Zuppi e Chiamata alla Verità

Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha intervenuto per affermare che gli abusi commessi da chierici e da persone consacrate sono una ferita aperta nel corpo della Chiesa. Ha dichiarato che il tempo, da solo, non la rimargina: coperta in fretta, senza essere pulita, non guarisce, si infetta. Per questo chiede di essere guardata, con verità e umiltà, poiché la misura del nostro agire è una sola: l'amore di Dio, che si china su ogni piccolo e su ogni ferito.

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È a questo amore che la Conferenza Episcopale Italiana intende restare fedele. Da qui nasce la vicinanza alle vittime e ai sopravvissuti. A ciascuno di loro le Chiese che sono in Italia rinnovano la richiesta di perdono, consapevoli che nessuna parola potrà cancellare quanto hanno subito. Nel Giubileo della Consolazione papa Leone XIV ha detto alle vittime che la Chiesa "si inginocchia insieme a voi" (Omelia, 15 settembre 2025): è questa la postura che scegliamo.

Questi crimini, ha detto ancora Zuppi, rivelano un male che ha attraversato la Chiesa: dobbiamo chiamarlo per nome e riconoscerne l'atrocità. In questo momento, ha proseguito il cardinale, ci insidiano due tentazioni opposte. La prima è il giustizialismo, mosso dal senso di colpa o dalla pressione mediatica, che cerca in fretta un colpevole per sentirsi a posto. La seconda è la superficialità di chi minimizza e si chiude nell'autodifesa.

Entrambe, per vie diverse, ci allontanano dalle vittime. Il male va guardato da vicino, senza ribrezzo e senza indulgenza, e combattuto con un amore più forte. C'è poi una radice da estirpare. L'abuso nasce quando un'autorità, invece di farsi dono di sé, diventa possesso dell'altro: quando il pastore si fa padrone del gregge.