Celebrazioni per la Giornata dell’Europa al Pincio: Un Grande Incontro di Valori e Identità

Un evento monumentale a Villa Borghese per celebrare l’Unione Europea, tra istituzioni, scienza, sport e impegno sociale per i giovani.

L'appuntamento di sabato 9 maggio al Pincio di Villa Borghese non rappresenta soltanto una semplice ricorrenza sul calendario, ma si configura come una vera e propria celebrazione dell'identità continentale.

Il cuore pulsante dell'iniziativa sarà l'imponente dispiegamento della bandiera europea più grande d'Europa, una tela di ben venti metri per trenta che aprirà e chiuderà simbolicamente la Giornata dell'Europa. Questo gesto visivo di enorme impatto mira a ricordare a tutti i cittadini l'importanza dei valori dello spirito europeo, l'unità tra le nazioni e la volontà di costruire un futuro condiviso basato sulla pace, la democrazia e la solidarietà.

L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, trasformerà una delle zone più suggestive di Roma in un forum a cielo aperto dove la politica, l'arte e la società civile potranno incontrarsi per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che l'integrazione europea offre nel contesto globale contemporaneo. La cornice istituzionale della giornata sarà di altissimo livello, sottolineando l'importanza strategica dell'evento.

La mattinata prenderà il via con l'intervento di Raffaele Fitto, Vice Presidente della Commissione europea, che sarà intervistato da Bruno Vespa in un dialogo volto ad analizzare le prospettive future dell'Unione. A seguire, prenderanno la parola figure di rilievo come Antonella Sberna, Vice Presidente del Parlamento europeo, e Yiorgos Christofides, Ambasciatore della Repubblica di Cipro, in qualità di presidenza del Consiglio UE in Italia.

Parallelamente agli interventi ufficiali, verrà allestito il Villaggio Europeo, uno spazio interattivo dedicato alla divulgazione e all'informazione. Qui, i cittadini potranno interagire direttamente con scienziati, ricercatori ed esperti provenienti dai principali organismi dell'Unione, tra cui il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia Spaziale Europa e la Fondazione europea per la formazione, oltre alle agenzie nazionali Erasmus+.

Questo spazio sarà fondamentale per rendere tangibile l'impatto delle politiche europee sulla vita quotidiana delle persone, attraverso l'esposizione di progetti innovativi e l'offerta di consulenze informative. Il programma della giornata non si limiterà agli aspetti istituzionali, ma toccherà temi sociali di estrema urgenza attraverso talk e performance artistiche. Un'attenzione particolare sarà rivolta alla gioventù, con approfondimenti sulla mobilità studentesca e sulle incredibili opportunità di crescita personale e professionale offerte dai progetti europei.

Tuttavia, l'evento affronterà anche le ombre della modernità, dedicando spazio al contrasto alla violenza giovanile. In questo ambito, l'intervento di Paolo Sarullo e Flavia Rizza, insieme alla Fondazione Uniti per Paolo Ets e al Servizio di Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, sarà cruciale per sensibilizzare il pubblico sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo, promuovendo una cultura del rispetto e della legalità digitale.

Per dare un esempio di eccellenza e disciplina, l'evento vedrà la partecipazione di atleti olimpionici delle Forze Armate e di leggende dello sport come Andrea Lo Cicero nel rugby e Valerio Vermiglio nella pallavolo, figure capaci di ispirare le nuove generazioni verso il raggiungimento di traguardi ambiziosi attraverso l'impegno e lo spirito di squadra. Infine, la Giornata dell'Europa saprà coinvolgere ogni fascia d'età, trasformandosi in una festa per tutta la famiglia.

Per i più piccoli, sarà allestita un'area dedicata all'animazione, con laboratori creativi, giochi educativi e letture curate dalle Biblioteche di Roma Capitale e da Europe Direct Roma, per seminare fin da piccoli il senso di appartenenza a una comunità sovranazionale. Anche l'aspetto della convivialità e della solidarietà sociale sarà protagonista, con il servizio di ristoro affidato ai ragazzi di Pizza Aut e del progetto la nuova Arca, dimostrando come l'Europa sia anche l'unione di cuori generosi e progetti di inclusione sociale.

A completare l'atmosfera festosa, l'arte musicale avrà un ruolo centrale grazie alle esibizioni della Banda dell'Esercito e del coro del Liceo Classico Statale Vivona, che porteranno armonia e cultura, suggellando l'evento in un clima di gioia e condivisione collettiva





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