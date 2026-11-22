Le cugine Alessandra e Rosita Celentano rivelano ai microfoni di Verissimo i loro drammi personali, dai disturbi alimentari alla procreazione assistita, con coraggio e sincerità.

Le due cugine Alessandra e Rosita Celentano hanno offerto un ritratto intimistico e commovente durante la loro ospite a Verissimo, condividendo con il pubblico alcune delle pagine più difficili e dolorose delle loro esistenze. Attraverso un racconto onesto e privo di filtri, le due star si sono aperte sui disturbi alimentari che le hanno segnate in gioventù e sulle complessità affrontate nel desiderio di formare una famiglia, creando un momento di profonda connessione emotiva con gli spettatori.

La sofferenza di Alessandra Celentano e la Procreazione Assistita

Alessandra Celentano ha illustrato il suo percorso non prioritario verso la maternità, spiegando come il lavoro fosse sempre stato al primo posto della sua agenda. Con l'ex marito Angelo, ha intrapreso due tentativi di inseminazione artificiale, un'esperienza che definisce pesante e fisicamente impegnativa. All'epoca aveva già 40 anni e le terapie ormonali, le frequenti visite mediche e l'intervento per il recupero degli ovuli hanno causato una forte instabilità emotiva e un senso di smarrimento. Nonostante il dolore degli esiti negativi, Alessandra ha coltivato un affetto duraturo verso Angelo, sottolineando come un certo tipo di legame non svanisca mai con la fine del matrimonio.

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Rosita Celentano e il confronto con l'anoressia giovanile

Dall'altra parte del tavolo, Rosita Celentano ha raccontato di aver sofferto di anoressia a 24 anni, una condizione nata non dalla voglia di snellezza ma da una pressione interiore autoimposta. Descrivendosi come una persona molto esigente con se stessa, ha spiegato come avesse smesso di mangiare senza accorgersene, finché il suo fisico non ha più potuto reggere. Un ricordo particolarmente toccante riguarda il sostegno paterno durante quel periodo: il padre, notando i suoi tremori notturni, si sedeva a piè del letto per offrirle massaggi ai piedi, un gesto semplice che la aiutava a rilassarsi e a superare l'angoscia.

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Interventi chirurgici e la nuova consapevolezza di Rosita

Oltre al passato disturbato, Rosita ha parlato delle sfide fisiche affrontate in età adulta, includendo la rimozione di cisti da endometriosi e un secondo intervento a 46 anni per fibromi che provocavano emorragie gravi. La situazione era diventata critica al punto da rischiare trasfusioni di sangue, portando alla decisione di asportare l'utero. Con una lucida determinazione, Rosita ha dichiarato al medico la sua totale mancanza di pentimenti, affermando che la prima responsabilità è verso la propria salute, fondamentale per poter essere d'aiuto agli altri nel mondo.

L'equilibrio ritrovato e le riflessioni future delle due cugine

Nonostante i lutti e le difficoltà, entrambe le sorelle mostrano oggi una serenità riaffermata. Alessandra definisce se stessa una fatalista che non ha mai avuto l'ossessione di diventare madre a qualsiasi prezzo, trovando conforto nel ricordare ciò che la vita le ha regalato piuttosto che deprimersi per ciò che non è accaduto. Rosita, a sua volta, collega quella fase di magrezza estrema alle aspettative del mondo della danza, dove il fisico doveva rispondere a canoni specifici legati alla crescita e all'altezza. Attraverso il libro che hanno scritto insieme, le due Celentano offrono al pubblico uno specchio di resilienza, dimostrando come si possa trasformare il dolore in consapevolezza e forza per il futuro.