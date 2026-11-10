Celine Dion a Las Vegas: Video virale dello Sphere con Jack Black

Il video di Celine Dion a Las Vegas con Jack Black diventa virale. Scopri i dettagli sul suo ritorno a Parigi dopo la malattia e le date dei prossimi concerti.

Un nuovo video diventato virale sui social networks ha ritratto Céline Dion in una fase di evidente relax e divertimento, durante la sua recente presenza a Las Vegas. L'evento si è svolto presso lo Sphere, la famosa struttura ad alta tecnologia ospitante concerti e spettacoli, dove l'artista ha condiviso il palco con l'attore e musicista Jack Black. La clip mostra la cantante canadese con un atteggiamento spontaneo, che scosse la testa a tempo di musica immaginaria, dimostrando una vitalità non vista da tempo.

Ritorno a Parigi dopo la malattia

Céline Dion è tornata sulle scene musicali il 12 settembre a Parigi, alla Plénitude Arena, dopo un lungo periodo di inattività forzato da motivi di salute. La artista aveva dovuto sospendere tutte le sue attività nel dicembre 2022 quando aveva reso pubblica la diagnosi di una rara malattia neurologica, nota come sindrome dello spasmo rigido. Questa patologia, che colpisce il sistema nervoso, le aveva causato forti spasmi muscolari, tant'è vero che la cantante ha rivelato come gli episodi le avessero persino rotto le costole.

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Partecipazione agli AC/DC con Jack Black

La presenza di Dion a Las Vegas non era isolata, ma parte di una serie di eventi musicali vivaci. La settimana precedente, precisamente il giovedì 5 novembre, la cantante si trovava in una suite dello Sphere insieme ai suoi figli gemelli per assistere ai Metallica. Non è un caso che Jack Black, marito di Dion, sia apparso nel video insieme a lei, partecipando attivamente con entusiasmo alla performance degli AC/DC. Il look scelto dalla cantante quel giorno, con i suoi iconici pantaloni di pelle, ha ulteriormente sottolineato il suo ritorno a uno stile rock-chic, confermando la sua piena attività.

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Dati sui concerti e prospettive future

Il ritorno ufficiale di Céline Dion al pubblico è stato segnato dalla conferma di un nuovo ciclo di concerti. Le date sono state annunciate con un calendario che si estende dal 1° ottobre al 13 marzo 2027, per un totale di 24 serate. Questo lungo impegno rappresenta una conferma della sua ripresa professionale a pieno regime, nonostante le difficoltà incontrate negli anni scorsi. Non è affatto impensabile che l'artista continui a essere vista tra il pubblico di altri importanti artisti, come successo con i Metallica e gli AC/DC.

Reazione del pubblico e impatto sociale

La clip di Las Vegas ha suscitato un'ondata di reazioni positive tra i fan e gli osservatori, che hanno elogiato la leggerezza mostrata da Dion in un momento di apparente distrazione. A due mesi dal suo debutto a Parigi, il video offre una visione inedita di un'artista che, nonostante la complessità della sua condizione di salute, appare a suo agio e concentrata sul piacere della musica. La sua capacità di adattarsi e godersi momenti di svago è stata interpretata come un segnale di forte resilienza personale.