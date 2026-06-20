Cella troppo piccola, condannato per stupro su minore esce di galera con 6 mesi d'anticipo (e ottiene un risarcimento)

Un uomo di 61 anni, condannato per stupro su minore, è stato rilasciato dal carcere con 6 mesi di anticipo a causa delle condizioni di detenzione degradanti.

Un uomo di 61 anni, condannato per stupro su minore, è stato rilasciato dal carcere con 6 mesi di anticipo a causa delle condizioni di detenzione degradanti.

L'uomo ha condiviso una cella pensata per due persone con altri due detenuti per 2.026 giorni, disponendo di uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadrati previsti dalla legge. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha riconosciuto lo sconto di pena di 199 giorni, applicando il criterio di legge di un giorno di pena in meno ogni 10 giorni di condizioni degradanti. È stato inoltre stabilito un risarcimento di 288 euro per altri sedici giorni di detenzione ritenuta inadeguata.

L'uomo non è stato comunque scarcerato subito, perché la pena residua si concluderà nel dicembre 2027





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