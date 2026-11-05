Cementir Holding conferma guida 2026: ricavi e margine operativi in crescita

Cementir Holding registra ricavi non-GAAP in aumento del 7,8% nel terzo trimestre 2026. Il Gruppo Caltagirone mantiene le previsioni operative nonostante le sfide macroeconomiche globali.

Cementir Holding, il colosso cementiero del Gruppo Caltagirone, ha concluso il terzo trimestre del 2026 con risultati finanziari solidi, segnando un progresso significativo rispetto alle fasi iniziali dell'esercizio. In un contesto caratterizzato da perimetro costante, l'azienda ha dichiarato che i ricavi non-GAAP sono cresciuti del 7,8%, raggiungendo la cifra di 455,2 milioni di euro. Questo dato positivo riflette la resilienza del business model e la capacità di risposta del management alle fluttuazioni di mercato.

Crescita operativa e recupero degli avversi iniziali

Il margine operativo lordo ha registrato un incremento del 10,8%, attestandosi a 124,7 milioni di euro per il solo terzo trimestre. I primi nove mesi dell'anno 2026 sono stati complessivamente segnati da ricavi consolidati di 1.255,1 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto ai 1.227,1 milioni registrati nello stesso periodo del 2025. Francesco Caltagirone, presidente e amministratore delegato, ha sottolineato come i primi nove mesi abbiano risentito delle condizioni climatiche eccezionalmente avverse in Europa e in Turchia, oltre che di una diversa programmazione delle manutenzioni durante il primo trimestre.

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Evoluzione dei ricavi e impatti valutari sul risultato

L'analisi dettagliata dei primi nove mesi rivela una dinamica dei ricavi non-GAAP pari a 1.248,9 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un aumento dell'1,3% rispetto al 2025 e del 2,6% a perimetro costante, sebbene influenzata da un effetto cambio negativo di 48,3 milioni di euro. Il margine operativo lordo complessivo si è attestato a 286,3 milioni di euro, con un calo dello 0,3% rispetto al periodo omologo del 2025. Il margine operativo lordo non-GAAP, invece, è risultato pari a 278,2 milioni, in flessione del 2% sul 2025 e del 1,5% a perimetro costante, dato che ha subito l'impatto di un effetto cambio negativo di 6 milioni di euro.

Posizione finanziaria e strategia di controllo dei costi

Il risultato ante imposte è stato fotografato a 172,2 milioni di euro, in lieve diminuzione dello 0,9% rispetto ai 173,8 milioni dei primi nove mesi del 2025. Il risultato ante imposte non-GAAP si è posizionato a 176,1 milioni, registrando un calo del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La posizione di cassa netta è aumentata a 209,1 milioni di euro, contro i 198,5 milioni del 30 settembre 2025. Tali numeri hanno consentito al Gruppo di confermare tutti gli obiettivi economico-finanziari per l'anno in corso, grazie a un orientamento focalizzato sul controllo dei costi, sulla generazione di cassa e sull'efficienza operativa.

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Conferma della guida e proiezioni per il termine dell'anno

Nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico ancora complesso e incerto, influenzato dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente che incidono sulle prospettive di crescita economica e sui mercati energetici, Cementir Holding mantiene la propria guida operativa. Il Gruppo prevede ricavi consolidati di circa 1,7 miliardi di euro per l'intero anno, sostenuti principalmente dall'aumento dei prezzi legato all'inflazione e da un lieve incremento dei volumi nella seconda parte dell'anno. L'unica eccezione a questa tendenza positiva riguarda i mercati cinese e turco, dove la domanda è rimasta debole.

Per quanto riguarda la performance finanziaria finale, Cementir Holding conferma un EBITDA target compreso tra 400 e 420 milioni di euro. La posizione di cassa netta è prevista a circa 590 milioni di euro alla chiusura dell'esercizio. Francesco Caltagirone ha affermato che il progressivo miglioramento avviato nel secondo trimestre è proseguito anche nel terzo, contribuendo a colmare il gap accumulato ad inizio anno. La guida confermata riflette la fiducia del management nella capacità dell'azienda di navigare le attuali incertezze globali mantenendo la rotta verso il raggiungimento dei traguardi di redditività stabiliti.