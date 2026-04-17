Cemento, Ambientalisti Chiedono Stop Impianto: Superate Soglie di Rischio Cancerogeno

Associazioni ambientaliste e medici per l'ambiente chiedono la sospensione delle attività dello stabilimento Colacem a seguito di evidenze di superamento dei limiti di rischio sanitario per arsenico e cromo esavalente, in particolare riguardo al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Le analisi indicano un rischio cancerogeno superiore alla soglia di accettabilità per la popolazione esposta nello scenario delle emissioni autorizzate, sollevando dubbi sulla metodologia della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) e sulla limitata area di indagine rispetto a studi precedenti che evidenziavano criticità per tumori polmonari.

Un fronte unito di associazioni civiche e sanitarie si solleva contro lo stabilimento Colacem , chiedendo la sospensione delle sue attività e il blocco del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ( AIA ). Il Coordinamento civico Ambiente Salento e l'Isde (Associazione medici per l'ambiente) di Lecce, affiancati da realtà come Legambiente di Leverano e della Terra D’Arneo, e dal Wwf di Lecce, per un totale di circa venti organizzazioni, puntano il dito contro uno scenario che vedrebbe le emissioni autorizzate dell'impianto superare la soglia di accettabilità per il rischio sanitario cancerogeno legato all'arsenico e al cromo esavalente .

Le preoccupazioni emergono dal tavolo tecnico relativo alla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) in corso per il rinnovo dell'AIA, documento fondamentale per garantire la compatibilità dell'impianto con l'ambiente e la salute della popolazione circostante. Secondo quanto evidenziato da Arpa Puglia, infatti, mentre le emissioni reali risulterebbero inferiori ai limiti stabiliti, è lo scenario teorico delle emissioni autorizzate a destare allarme, superando i livelli di sicurezza per quanto concerne il rischio cancerogeno per la popolazione esposta. Questa discrepanza ha portato le associazioni, rappresentate da un pool di avvocati, a presentare una diffida, sottolineando la presenza di un rischio sanitario che non può essere ignorato nel processo di riesame dell'AIA. I dati, inoltre, trovano un'eco inquietante nella valutazione degli impatti sullo stato di salute della popolazione redatta dall'Unità Operativa di Medicina del Lavoro, documento che ha costituito la base per la procedura di VIS. Tuttavia, le criticità sollevate riguardano proprio la metodologia di questa analisi e la limitata portata della procedura in corso.

La portavoce del Coordinamento civico ambiente e salute ha ricordato come studi precedenti abbiano già acceso i riflettori su problematiche sanitarie nell'area, evidenziando in particolare un'incidenza di tumori polmonari tra gli uomini superiore ai tassi regionali e nazionali. Nel 2014, un primo studio aveva segnalato un cluster di questo tipo di tumore nella provincia di Lecce. Successivamente, nel 2022, i risultati di uno studio più approfondito, il Protos, avevano indagato i possibili fattori di rischio per il tumore ai polmoni nell'area cluster. Questo studio, analizzando 442 casi di tumore e 1326 controlli, aveva suggerito una correlazione con l'esposizione individuale, soprattutto di natura professionale, ad amianto, gas radon e altri inquinanti. Gli autori dello studio Protos avevano raccomandato di proseguire con un programma di sorveglianza più esteso, aumentando il numero di osservazioni per garantire una maggiore potenza statistica e affinare la misurazione delle esposizioni ambientali e professionali.

Nonostante queste raccomandazioni, la recente valutazione di impatto sanitario appare circoscrivere l'area geografica di indagine a circa 16 chilometri quadrati attorno al cementificio, corrispondenti a sole 77 sezioni di censimento su 9 comuni della provincia di Lecce, interessando una popolazione di quasi 40.000 abitanti. Questa scelta sembra andare in direzione opposta rispetto alle indicazioni dello studio Protos, che suggeriva un ampliamento delle osservazioni per una maggiore accuratezza statistica. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto il parere di uno degli autori dello studio Protos, il dottor Bianchi, il quale ha spiegato come la valutazione di rischi significativi in popolazioni così limitate sia complessa, a meno che i rischi non siano di entità eccezionale, trasformando la VIS in un collo di bottiglia. Per affrontare tali situazioni, Bianchi ribadisce la necessità di un'analisi dettagliata della popolazione, considerando dove le persone vivono e lavorano, le loro esposizioni pregresse e attuali, e l'eventuale presenza di criticità sanitarie preesistenti in specifiche aree.

La procedura di VIS, nel contesto della Valutazione di Impatto Ambientale, tende a concentrarsi su nuovi progetti analizzati isolatamente, proiettando scenari futuri. Tuttavia, una visione di sanità pubblica veramente orientata alla tutela generale deve necessariamente considerare lo stato di salute della popolazione già sotto pressione, approfondendo l'analisi attraverso misurazioni puntuali e modellistiche più precise. Viene sollevata una domanda cruciale: come si possono descrivere scenari futuri in modo attendibile senza studi che tengano conto dello stato di salute di base della popolazione e delle esposizioni ambientali già esistenti, che nel caso specifico dell'area in esame, non sono affatto trascurabili.





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