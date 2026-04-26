Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca: Identificato l'aggressore, Cole Thomas Allen

Cole Thomas Allen, un insegnante e ingegnere californiano di 31 anni, è stato identificato come l'uomo che ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Le indagini sono in corso per determinare le sue motivazioni e formulare le accuse.

L'uomo in custodia delle autorità in seguito all'incidente avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stato identificato come Cole Thomas Allen , un cittadino californiano di 31 anni.

La notizia è stata diffusa dal New York Times, citando fonti interne alle indagini. Allen, secondo quanto riportato dal New York Post, comparirà in tribunale per la prima volta lunedì. Le prime informazioni rivelano che l'aggressore è un insegnante e un ingegnere meccanico laureato al prestigioso California Institute of Technology, noto come CalTech. Sui social media è circolata un'immagine che lo ritrae tra i premiati come 'insegnante del mese', suggerendo un passato apparentemente irreprensibile.

Le verifiche iniziali indicano che Allen non aveva precedenti penali e non era noto alle forze dell'ordine. Le autorità prevedono di formulare accuse formali contro Allen a breve, come dichiarato dal procuratore generale ad interim Todd Blanche.

'Le accuse dovrebbero essere chiare, considerando la gravità delle azioni compiute', ha affermato Blanche. 'Ci aspettiamo diverse accuse relative alla sparatoria, al possesso illegale di armi da fuoco e a qualsiasi altro elemento che emergerà dalle indagini su quest'uomo'. Blanche ha sottolineato che l'indagine è ancora in corso e ha commentato l'evento dicendo: 'Stasera abbiamo assistito sia al lato peggiore che a quello migliore del nostro Paese.

Abbiamo visto la viltà dell'aggressore, ma anche la prontezza e il coraggio delle forze dell'ordine che hanno agito in modo impeccabile'. Il presidente Donald Trump ha descritto l'attacco come un'azione compiuta da un individuo che si è avventato verso la sala da una distanza di circa 50 metri. Trump ha minimizzato le preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi al chiuso, affermando che 'è andata così' e che la sala era 'molto, molto sicura'.

Ha inoltre elogiato l'operato degli agenti dei Servizi Segreti, definendoli 'davvero bravi'. Il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, ha dichiarato che è prematuro stabilire la motivazione dell'aggressore o identificare il suo obiettivo specifico. Carroll ha aggiunto che le indagini suggeriscono che Allen alloggiava presso l'hotel Washington Hilton, il che gli ha permesso di accedere al gala dei corrispondenti della Casa Bianca. L'uomo è stato condotto in ospedale per accertamenti, ma non ha riportato ferite da arma da fuoco.

Il presidente Trump ha inizialmente interrotto il suo discorso durante la cena dei corrispondenti dopo aver appreso dell'attacco, descrivendo l'aggressore come un uomo armato con 'diverse armi' che ha tentato di superare un posto di blocco di sicurezza. Trump ha ringraziato i membri dei Servizi Segreti per la loro prontezza nell'immobilizzare l'aggressore, condividendo un video che mostra l'intervento degli agenti.

Nel frattempo, agenti dell'Fbi e della polizia hanno effettuato una perquisizione presso un'abitazione a Torrance, in California, ritenuta legata a Cole Thomas Allen. Secondo fonti investigative, l'uomo aveva come obiettivo 'funzionari del governo'. Il vicedirettore del Secret Service, Matthew Quinn, ha definito l'accaduto come un 'tentativo codardo di generare una tragedia nazionale', sottolineando che l'aggressore ha sottovalutato le capacità di protezione del Secret Service ed è stato fermato immediatamente.

L'indagine mira ora a ricostruire il percorso dell'aggressore, a comprendere le sue motivazioni e a determinare eventuali complici. La sicurezza degli eventi pubblici e la protezione dei funzionari governativi sono state immediatamente rafforzate in seguito all'incidente, e si prevede una revisione delle procedure di sicurezza per prevenire simili episodi in futuro. La comunità giornalistica e l'intera nazione sono sconvolte dall'accaduto, che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla polarizzazione politica nel Paese





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