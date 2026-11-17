I dati Istat rivelano che Roma è la città con più senzatetto. Ecco le statistiche su povertà, salute e accesso ai servizi nella Capitale e in Italia.

La città di Roma si conferma al primo posto in Italia per concentrazione di persone senza dimora, con una stima di circa 1.299 individui che vivono in strada. Secondo la ricerca intitolata "Le persone senza dimora: Profili e percorsi di vita", questa fascia rappresenta il 23,4% del totale nazionale rilevato, evidenziando una criticità strutturale che richiede interventi mirati e specifici. Il fenomeno non è limitato alla sola esposizione pubblica, ma include un numero significativo di persone accolte in strutture notturne.

Dati Istat su povertà e strutture di accoglienza

Il rilevamento, promosso e coordinato dall'Istat in collaborazione con la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (fio.Psd), ha contato complessivamente 9.983 persone totali, di cui 5.563 accolate in strutture di accoglienza notturna e 4.121 conteggiate nelle strade. L'indagine, supportata dai Comuni e da migliaia di volontari della campagna Tutti Contano, delineato un quadro di marginalità spesso radicata nel tempo. Nello specifico, il 24,7% dei senza dimora vive in strada o nei dormitori da oltre sei anni, una quota che sale al 27,2% tra i nati in Italia.

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Redditi assenti e vulnerabilità delle madri

La precarietà economica è un fattore determinante per la maggior parte dei soggetti intervistati. Quattro persone su dieci, pari al 42,6%, dichiarano di non disporre di alcuna fonte di reddito, rendendo la sopravvivenza dipendente esclusivamente da aiuti esterni o lavori irregolari. Inoltre, quasi la metà della popolazione analizzata affronta questa situazione di disagio da non più di due anni, indicando che l'incapacità abitativa può colpire anche chi non ha una storia pregressa di homelessness cronica.

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Disuguaglianze sanitarie tra cittadini e stranieri

La salute rappresenta un'area di forte disparità, specialmente per gli stranieri che rappresentano la quasi metà dei casi analizzati. Il 54,2% delle persone senza dimora dichiara problemi di salute, ma l'accesso alle cure è fortemente diseguale: l'80% dei nati in Italia possiede la tessera sanitaria, contro il 40,6% degli stranieri. Di questi ultimi, il 31% è totalmente privo di documenti utili per le prestazioni mediche, limitandosi ai soli servizi di emergenza ospedaliera.

Isolamento sociale e malnutrizione nella Capitale

L'emarginazione colpisce anche la nutrizione e le relazioni sociali. Per il 9,1% la condizione è associata all'isolamento sociale, con pesanti ricadute sull'alimentazione: il 37,7% delle persone senza dimora dichiara di non essere riuscito a mangiare almeno una volta nell'ultimo anno. Le strutture emergenziali, che accolgono soprattutto madri con figli, vittime di violenza o persone uscite dal carcere, offrono un riparo vitale ma non sempre sufficiente a risolvere le cause profonde del disagio abitativo e sociale.